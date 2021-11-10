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Kent Konseyi Genel Kurulu toplantı Toplantıda büyükşehir planları ve etkinlikleri hakkında bilgiler verildi

İHA

Kent Konseyi Genel Kurulu toplantı Toplantıda büyükşehir planları ve etkinlikleri hakkında bilgiler verildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan “Deprem Master Planı” ile “Gaziantep’in Kurtuluşu’nun 100’üncü Yılı Kapsamında Yapılacak olan Etkinlikler” konularının sunumlarının yapıldığı Gaziantep Kent Konseyi 5’inci Dönem 6’ncı Genel Kurulu Toplantısı gerçekleşti.
Gaziantep Kent Konseyi 5’inci Dönem 6’ncı Genel Kurulu Toplantısı 5’inci Dönem 2’nci Kısım için Seçim ve Gaziantep’te Afet Riski konu başlığıyla toplandı. Toplantıda Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Deprem Master Planı’nda gelinen noktayı Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ tarafından anlatıldı. Devamında Gaziantep’in Kurtuluşu’nun 100’üncü Yılı Kapsamında Yapılacak olan Etkinliklerin yol haritası ve planlanan tarihler kurulla paylaşıldı.
Deprem Master Planı’nda pilot bölge çalışmaları başlıyor
Büyükşehir Belediyesi tarafından temeli oluşturulan, meydana gelecek olası bir deprem durumunda; haberleşme, ulaşım, barınma, yardım dağıtımı gibi zaruri ihtiyaçların yol haritası belirlenecek, afetin beraberinde getireceği yangın gibi olası tehlikelerin önüne geçilmesi ve bir dizi önlemleri kapsayan “Deprem Master Planı” hakkında son durum hakkında bilgi veren Başkan Vekili Karadağ, 44 aylık çalışmanın 1 yılının başarıyla, planlandığı gibi tamamlandığını belirtti. Gaziantep Valiliği başkanlığında AFAD İl Müdürlüğü, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve bütün meslek odalarıyla protokol imzalan protokolle birlikte yürütme komitesi oluşturulduğunu söyleyen Başkan Vekili Karadağ, yapı bina durum tespit formu oluşturulduğunu, sahaya çıkarak bina envanteri çıkarılacağını aktardı. Karadağ, çalışma için pilot bölge olarak Şahinbey İlçesi Fidanlık Mahallesi’nin seçildiğini belirterek, odalarla beraber gönüllülük esasına göre çalışacak gönüllü çalışma ekipleri Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından oluşturulan sistem altyapısı ile çalışacağını ve ekiplere tablet temin edileceğini sözlerine ekledi.
Şehir merkezinde acil durum toplanma alanı sayısı 27’den 130’a çıktı
Başkan Vekili Karadağ, sunumunda ayrıca Gazi şehirde bulunan 600 bin üzeri konutun risk analiz ve envanterlerinin çıkarılması gerektiğini ifade etti. Karadağ, acil durumlarda toplanma alanları için yeni bir çalışma yapıldığını ve şehir merkezinde daha öncesinde toplamda 27 olan toplanma alanı sayısını 130’a çıkarıldığını, bilgilerin sisteme eklendiğini, vatandaşların kendilerine en yakın yeri EDevlet üzerinden görebileceğini söyledi.
Kurtuluşun yüzüncü yılı coşkusu Kıraç, Zara ve Haluk Levent konserleri ile sürecek
Toplantının devamında Gaziantep’in Kurtuluşu’nun 100’üncü yılı kapsamında yapılacak olan etkinlikler için sunum yapan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey, şehirde bulunan kurumların aynı programları tekrarlamaması, programların çakışmaması, yeni ve farklı fikirlerin değerlendirilmesi için bir koordinasyon oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Ocak Ayı’ndan bu yana birçok faaliyet gerçekleştiğini belirten Güzelbey, diğer kurumlarla yine etkinlikler yapılmaya devam edileceğini; Kıraç, Zara ve Haluk Levent’in sahne alacağı Halk konserleri, Kültür Turizm Bakanlığı İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu Zafer Yolu Varoluş Destanı konseri ve çevre ilçelerde de kutlama heyecanını yaşatmak için Esat Kabaklı Konserleri düzenleneceğini ifade etti. Etkinlikler kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından ayrıca, lise öğrencilerine yönelik KasımAralık ayları boyunca ‘Savunmanın Ayak İzleri’ gezileri düzenlenerek, Antep’in Kurtuluş Mücadelesi’nin yaşandığı noktaların ziyaret edileceğini belirtti. 9 Kasım tarihinde açılışı gerçekleşen ‘Türk ve Fransız Basınında Antep Savunması’ Gazeteleri Sergisi (19191921)’nin mutlaka ziyaret edilmesi gerektiğini vurguladı.
Uluslararası Gaziantep Kurtuluşu’nun Yüzüncü Yılı’nda Misakı Milli Güney Hattı Sempozyumu’nu gerçekleştirecek, bilim kurulu sunumlar yapılacak. Antep Savunması Sanat Çalıştayı ve Minyatür Sanatı ile Gaziantep Savunması Sergileri düzenlenecek. Gazi Yarı Maratonu gerçekleşecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Şehir Tiyatrosu Kurtuluşun Yüzüncü Yılına özel oluşturduğu senaryosu ile “Güvercin Çocuklar” adlı oyununu sahneleyecek.

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