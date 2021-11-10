10 Kasım Atatürk’ü anma günü SANKO Okulları Büyük Önder’i saygı, sevgi ve özlemle andı Tarih Öğretmeni Ruken Çalışkan: “Atatürk’üm, seni unutmadık, unutmayacağız. Seni özlüyoruz ve her zaman izinden gideceğiz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Özlemle Anıyoruz
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

10 Kasım Atatürk’ü anma günü SANKO Okulları Büyük Önder’i saygı, sevgi ve özlemle andı Tarih Öğretmeni Ruken Çalışkan: “Atatürk’üm, seni unutmadık, unutmayacağız. Seni özlüyoruz ve her zaman izinden gideceğiz”

İHA

10 Kasım Atatürk’ü anma günü SANKO Okulları Büyük Önder’i saygı, sevgi ve özlemle andı Tarih Öğretmeni Ruken Çalışkan: “Atatürk’üm, seni unutmadık, unutmayacağız. Seni özlüyoruz ve her zaman izinden gideceğiz”

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83’üncü yılında, SANKO Okulları’nda sevgi, saygı, özlem ve minnetle anıldı.
Okul bahçesinde düzenlenen anma töreni, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı’nın, değişik sınıflardan öğrencilerle birlikte Atatürk büstüne çelenk takdimi ile başladı.
SANKO Okulları Danışma Kurulu Başkanı Zeynep Konukoğlu, okul aile birliği, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı törende öğrencilere seslenen Tarih Öğretmeni Ruken Çalışkan, “Vatan elden gidiyordu. İşgal vardı, eziyet vardı, çile vardı, her doğan gün karanlıktı. Mustafa Kemal Atatürk, güneş oldu” dedi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, milletin önüne çağdaş uygarlığa giden aydınlık yollar açtığını belirten Çalışkan, “O ülkesini, insanını çok seviyor ve değer veriyordu. Milleti de O’nu çok seviyordu. Çünkü insanlar, vatan sevgisini O’nda görmüştü. O cephelerin komutanıydı, O Cumhuriyetin başkanıydı, O milletine insanca yaşamı sunan eşsiz bir liderdi” diye konuştu.
“Bu topraklarda bugün hür bir şekilde yaşıyorsak; Atatürk’ü anmamak olur mu” diye soran Çalışkan, özetle şunları söyledi: “Aslında; her 10 Kasım bir hesap verme günüdür Ata’ya. Bugüne kadar neler yaptık ülkemiz için? ‘Atam İzindeyiz’ dedik, ne kadar izinden gittik? Anlatabildik mi Ata’yı çocuklarımıza, uygulayabildik mi, ilkelerini, dahası sevdik mi bu toprağı, bu toprağın insanını onun kadar? Ölümsüzlüğe geçişinin yıldönümü olan 10 Kasım’la başlayan bu haftada, O’na olan sonsuz sevgi ve saygımızı yinelerken, O’nun yaptıklarını değerlendirip, öğretisini anlayıp, amaç ve hedefinin ne olduğunu ve neler yapmak istediğini ve neler yaptığını kavrayabildik mi? Ulu Önderim, Atatürk’üm, seni unutmadık, unutmayacağız ve her zaman anacağız. Seni özlüyoruz ve her zaman izinden gideceğiz.”
SANKO İlkokulu öğrencisi Doruk Altınbaş’ın şiir okuması, okul korosunun performansı ve resim yarışması sonuçlarının açıklanmasının ardından törende, 10 Kasım koşusunda dereceye giren öğrencilere madalya takdimi gerçekleştirildi. Tören, Danışma Kurulu Başkanı Zeynep Konukoğlu, okul aile birliği, okul yöneticileri, ilkokul, ortaokul, kolej, fen ve teknoloji lisesi öğrencilerinin Atatürk büstüne çiçek sunması ve saygı geçişi yapılması ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep’te yürekleri ısıtan görüntü Küçük kızın bayrak sevgisi kamerada
YEREL HABERLER Gaziantep’te yürekleri ısıtan görüntü Küçük kızın ...
AB Bilgi Merkezi’nden iklim değişikliği semineri
YEREL HABERLER AB Bilgi Merkezi’nden iklim değişikliği semineri
Kent Konseyi Genel Kurulu toplantı Toplantıda büyükşehir planları ve etkinlikleri hakkında bilgiler verildi
YEREL HABERLER Kent Konseyi Genel Kurulu toplantı Toplantıda ...
ANKA’da 10 Kasım anması
YEREL HABERLER ANKA’da 10 Kasım anması
Şehitkamil Belediyesi’nden Arıl’a sosyal tesis
YEREL HABERLER Şehitkamil Belediyesi’nden Arıl’a sosyal tesis
Dünyaca ünlü Amerikalı gurme Türk lokumuna hayran kaldı Amerikalı gurme yazar Anya Von Bremzen gastronomi şehri Gaziantep’te
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü Amerikalı gurme Türk lokumuna hayran ...
Kamyonette 1480 litre etil alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Kamyonette 1480 litre etil alkol ele geçirildi
Öğretmenler Şahinbey’de moral depoladı
YEREL HABERLER Öğretmenler Şahinbey’de moral depoladı
Gaziantep'te suç örgütüne operasyon: 14 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te suç örgütüne operasyon: 14 gözaltı
Gaziantep Kolej Vakfı’nda hüzünlü 10 Kasım
YEREL HABERLER Gaziantep Kolej Vakfı’nda hüzünlü 10 Kasım
Alzaymır hastalarına ingilizce ile hafıza antrenmanı
YEREL HABERLER Alzaymır hastalarına ingilizce ile hafıza antrenmanı
Öğrenci servisi halk otobüsüne çarptı: 14 yaralı
YEREL HABERLER Öğrenci servisi halk otobüsüne çarptı: 14 yaralı
Gaziantep’te organize suç örgütlerine operasyon: 14 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep’te organize suç örgütlerine operasyon: 14 ...
GAÜN’DE öğrenciler Atatürk anısına koştu
YEREL HABERLER GAÜN’DE öğrenciler Atatürk anısına koştu
Gaziantep'te 10 Kasım etkinlikleri
YEREL HABERLER Gaziantep'te 10 Kasım etkinlikleri
SANKO Üniversitesi’nde 10 Kasım Atatürk’ü anma programı
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi’nde 10 Kasım Atatürk’ü anma ...
Bin 641 litre kaçak alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Bin 641 litre kaçak alkol ele geçirildi
Kubba’dan 10 Kasım mesajı
YEREL HABERLER Kubba’dan 10 Kasım mesajı
GAGİAD’dan yeşil mutabakat toplantısı
YEREL HABERLER GAGİAD’dan yeşil mutabakat toplantısı
GAÜN Senatosu’ndan Rektör Özaydın açıklaması
YEREL HABERLER GAÜN Senatosu’ndan Rektör Özaydın açıklaması
Araban’da 10 Kasım etkinlikleri
YEREL HABERLER Araban’da 10 Kasım etkinlikleri
Antepsan’dan 10 Kasım mesajı
YEREL HABERLER Antepsan’dan 10 Kasım mesajı
14 kişinin yaralandığı feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER 14 kişinin yaralandığı feci kaza güvenlik kamerasına ...
Gaziantep’te kaza sonrası can pazarı: 14 yaralı Kaza geçiren servis şoförü hüngür hüngür ağladı Şok geçiren velileri polisler sakinleştirdi
YEREL HABERLER Gaziantep’te kaza sonrası can pazarı: 14 yaralı Kaza ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.