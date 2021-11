Atatürk GAÜN’de özlemle anıldı

Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yıldönümü etkinlikleri kapsamında GAÜN Atatürk Kültür Sahnesinde Atatürk'ü Anma Programı gerçekleşti.

Rektör Prof. Dr. Özaydın’ın konuşması öncesinde, GAÜN Kültür ve Spor Müdürlüğü Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından müzik dinletisi sunuldu. Dinleti sonrasında GAÜN Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Can tarafından Atatürk ve Liderlik Konferansı verildi. Anma Programında konuşan Rektör Prof. Dr. Özaydın, “Bugün Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 83. Yıl dönümü. Bunu bir ayrılık olarak görmüyoruz. Medeniyetimizde ruhu yaşıyor, ruhu şad olsun. O’nu minnetle, saygıyla, hürmetle anıyoruz. Atatürk’ün düşüncelerini öğrenmek istiyorsanız O’nun Nutuk’unu okuyun” şeklinde konuştu. Gazi Mustafa Kemal’in liderlik özelliklerine geçmeden önce lider kavramı üzerinde duran Doç. Dr. Can, lider kavramının sosyal nitelikli pek çok kavram gibi farklı tanımlanan kavramlardan olup askeri, sosyal, siyasal lider gibi çeşitli alanlara yönelik lider tanımlamaları ve yakıştırmaları olduğunu söyledi.



"Umut kaynağı olmuş bir dünya lideri"

Mustafa Kemal Atatürk’ün organizasyon kurma ve geliştirme yeteneği olan bir lider olduğunu aktaran Doç. Dr. Can konuşmasının devamında, “Liderler, hedefledikleri sonuçları elde etmek için, organizasyonlar gerçekleştiren ve bu organizasyonların başarı koşullarını meydana getiren, organizasyon içindeki insanları doğrudan veya dolaylı etkileyen insanlardır. Atatürk lider özellikleri nedeniyle hayatının her döneminde ön planda rol oynamış bir şahsiyettir. Sadece Türk milletine değil, aynı zamanda diğer milletlere de yön verip umut kaynağı olmuş bir dünya lideridir” diye konuştu.

GAÜN Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Balat ve Prof. Dr. Recep Yumrutaş, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar ve Doç. Dr. Hacı Murat Şahin’in de katıldığı konferansın sonunda, Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın tarafından GAÜN Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Can’a günün anısına hediye takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.