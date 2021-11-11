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GAÜN’DE TEKNOFEST deneyap TUBİTAK ve keşif kampüsü tanıtıldı

İHA

Gaziantep Valiliği tarafından yürütülen TEKNOFEST Deneyap TUBİTAK ve Keşif Kampüsü Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Atatürk Kültür Sahnesinde düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

GAÜN’DE TEKNOFEST deneyap TUBİTAK ve keşif kampüsü tanıtıldı

Gaziantep Valiliği tarafından yürütülen TEKNOFEST Deneyap TUBİTAK ve Keşif Kampüsü Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Atatürk Kültür Sahnesinde düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Tiryakioğlu’nun sunumuyla başlayan toplantıda, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş, 2021 TEKNOFEST kapsamında Gaziantep Üniversitesi öğrencilerinin proje çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi. TEKNOFEST 2021 yarışmalarına,18 farklı kategoride 281 öğrenciyle 57 takımın başvuru yaptığı aktaran Prof. Dr. Recep Yumrutaş, bu sayıyla Gaziantep Üniversitesi’nin TEKNOFEST 2021’e en çok başvuru yapan öğrenci sayısıyla birinci olduğunu ifade etti.
25 Takımın finale kaldığını belirten Prof. Dr. Yumrutaş, Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışmasında Sabit Kanat Kategorisinde Hıdden Danger Arge takımının yerlilik birincilik ödülü, Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışmasında SIMURG takımının mansiyon birincilik ödülü, Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışmasında Oret takımının tanıtım, yaygınlaşma, teşvik ödülü, Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışmasında Toprak Arge takımı en özgün tasarım ödülünü aldığını söyledi.
Konuşmasında TEKNOFEST’lerin öğrencilere kazandırdıklarına değinen Prof. Dr. Yumrutaş, “İHA, SİHA, TİHA, helikopter, insansız uçak, füze, roket, elektrikli araç her türlü araç makine, cihaz ve ekipmanın teknolojisini öğrendiler. Bu cihazların tasarımını, parçaların imal edilmesini öğrenip, montaj ederek uygulama becerileri, kabiliyetleri gelişti. İrade konulduğunda ve çalışıldığında her türlü aracın, cihazın yapılabileceğine ve başarabilmeye inandılar. En önemlisi de teknolojik araçların, cihazların üretilmesinde özgüvene sahip oldular” diye konuştu.
Gaziantep Valisi Davut Gül, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve protokol üyeleri, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş’ın da katıldığı toplantının sonunda, Atatürk Kültür Sahnesi önünde TEKNOFEST’TE ödül alan takımların projelerinin yer aldığı stant gezildi.

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