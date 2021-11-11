Gaziantep'te okul kütüphanelerine destek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentte bulunan bin 400 ilkokul, ortaokul ve liseye kitap desteği verecek.

“Eğitim Şehri Gaziantep” için çalışmalarını aralıksız sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni bir desteğe imza attı. Gaziantep Valiliği koordinatörlüğünde Büyükşehir Belediyesi, Şehitkamil Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve bir firma iş birliğinde 557 ilkokul, 450 ortaokul ve 393 lisenin okul kütüphanelerine bağışlanacak 140 bin kitap için Valilik Fuaye alanında protokole imza atıldı. Protokol ile birlikte Gazi şehirde öğrenim gören öğrencilerin okuma alışkanlığının kazandırılması, okul kütüphanelerinde kitap ihtiyacını gidermek, öğrencinin kitaba erişimini kolaylaştırmak ve eğitimde eşitsizliği ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Türkiye İş Bankası Yayınları’nın kitaplarının dağıtılacağı çalışma “Gaziantep Modeli” ile gerçekleşecek.

Protokol imza törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, firma adına ise Hasan Gürkan Bayram katıldı.



"Şehri kütüphaneler şehri yapıyoruz”

Protokolde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Vali Davut Gül’e koordinasyonu için teşekkür ederek, “Proje’nin fikir babası Rıdvan Fadıloğlu. Gaziantep Modeli var burada. Çocuklarımızın kitap okuma kapasitesini arttıracak çeşitliliği sağlamamız lazım. Özellikle pandemide biz onlar evde olduğundan istedikleri kitapları dağıttık. Şehri kütüphaneler şehri yapıyoruz. İş Bankası’nın desteği ile dünya klasikleri, her yaş grubuna göre kitaplar alıyoruz” diye konuştu.



"Kitaplara daha kolay ulaşabilecekler”

‘Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor’ kampanyasında her okula kütüphane oluşturulduğunu söyleyen Vali Davut Gül, “10 gün önce Büyükşehir Belediyesi ile Türk klasikleri protokolü yaptık. Şehitkamil Belediyesi ilçedeki okullar için kitapları aldı, Büyükşehir Belediyesi de diğer okullara destek verdi. Çocuklarımız daha çok kitaba erişebilecekler, kitaplara daha kolay ulaşabilecekler” ifadelerini kullandı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise yaptığı ziyaretlerde öğrencilerden gelen talep üzerine böyle bir proje başlatıldığını aktardı, özel sektör, büyükşehir ve Şehitkamil Belediyesi olarak böyle bir organizasyona imza atmaktan onur duyduğunu belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Tepe, 140 bin kitap temin ile çocukların kütüphanelere ve kitaplara erişimini kolaylaşacağının altını çizdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.