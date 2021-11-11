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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'dan Gaziantep'e "TEKNOFEST" çıkarması

İHA

Samsun'dan Gaziantep'e "TEKNOFEST" çıkarması

Önümüzdeki yıl Samsun'da yapılması planlanan TEKNOFEST hazırlıkları kapsamında Vali Zülkif Dağlı başkanlığındaki Samsun protokolü, Anadolu'da TEKNOFEST'in düzenlendiği ilk şehir olan Gaziantep'e çıkarma yaptı.
Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 19 Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ve beraberlerindeki Samsun heyeti, Teknofest2020’ye ev sahipliği yapan Gaziantep’i ziyaret ederek, inceleme yaptı. TEKNOFEST 2022'ye ev sahipliği yapmaya hazırlanan Samsun protokolü, Türkiye'de İstanbul dışında TEKNOFEST'in yapıldığı ilk il olan Gaziantep'te Keşif Kampüsü ve Deneyap Teknoloji Atölyelerini gezdi.
T3Vakfi tarafından, bilim ve teknolojiyi harmanlayarak geleceğimizin yapı taşları olan çocuklarla buluşturmak amacıyla oluşturulan bir çocuk üniversitesi niteliğindeki Gaziantep Keşif Kampüsü'nde inceleme yapan Samsun Heyeti, geleceğin mühendisleri, teknoloji girişimcileri ve teknoloji liderlerini yetiştirmek amacıyla oluşturulan Şehitkamil Deneyap Teknoloji Atölyesi’nde ise yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kentteki gezi ve incelemeleri süren heyete Gaziantep Valisi Davut Gül de eşlik ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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