Gaziantep milletvekilleri Adalet Bakanı Gül ile görüştü

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AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile bir araya geldi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile bir araya gelen AK Parti Gaziantep Milletvekilleri, Gaziantep’te devam eden yatırımlar ve yeni projelerle ilgili istişare ve değerlendirmelerde bulunarak toplantı yaptı. Toplantıya, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Ali Şahin, Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer, Derya Bakbak, Mehmet Sait Kirazoğlu, ve Müslüm Yüksel katıldı.

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