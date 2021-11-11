Oğlunun yaktığı evden kaçtı, kalp krizi geçirip öldü

Evdeki veba! Oturma odasında 24 bin tane var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)-GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde oğlunun ateşe verdiği evden kaçıp komşusuna sığınan Fatma Taşatan (65), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Nizip ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, madde bağımlısı Fatih Taşatan, annesi Fatma Taşatan ile tartıştı. Çıkan kavga sonrası Fatih Taşatan evi ateşe verdi, annesi son anda kaçarak komşusuna sığındı. Burada fenalaşan Fatma Taşatan, yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Fatma Taştan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi sonucu öldüğü tespit edilen Taştan'ın cenazesi, adli tıp kurumunda yapılan otopsinin yakınlarına teslim edildi. Olay sonrası kaçan Fatih Taşatan'ın yakalama çalışmaları sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2021-11-11 15:37:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.