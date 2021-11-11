Tahmazoğlu öğrencilerle bir araya geldi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Hayri Kaya, Turgut Özal ve MinüreKemal Kınoğlu Ortaokullarını ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Gerçekleştirdiği ziyaretlerle öğrenciler ile sık sık bir araya gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bu ziyaretlerini Hayri Kaya, Turgut Özal ve MinüreKemal Kınoğlu Ortaokullarını ziyaret ederek sürdürdü. Okul yönetimi, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelen Başkan Tahmazoğlu öğrencilere bilmece niteliğinde sorular sorarak sohbet etti.

“Eğitimi önemsiyoruz”

Sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Hayatta başarılı olmak istiyorsanız mutlaka azimle ve kararlılıkla çok çalışmak zorundasınız. Okul sürecinde kendinizi iyi geliştirmelisiniz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ve çocuklarımızın daha çok çalışarak geleceğin Türkiye'sini oluşturmak anlamında önemli çalışmalar yapıyoruz. İlkokul ve anasınıfı öğrencilerimize beslenme kabı ve boyama kitabı, ortaokul ve lise öğrencilerimize bisiklet ve spor ayakkabısı hediye ettik. Şahinbey Belediyesi olarak eğitime destek verip, 4 okul yaptırıp Milli Eğitim Müdürlüğümüze devrettik. Öğrencilerimizi okumaya teşvik etmek için her ay kitap dağıtıp düzenlediğimiz sınavlarla onları Umreye ve Bosna Hersek'e götürdük. Onların başarılı olması için elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız. Öğrencilerimizin Başarılı olabilmeleri için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

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