Fadıloğlu, muhtarların talep ve sorunlarını dinledi Muhtarlar Fadıloğlu’nun misafiri oldu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçede görev yapan muhtarlarla öğlen yemeğinde bir araya geldi ve muhtarların talep ve sorunlarını dinledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçe genelinde görev yapan muhtarları öğlen yemeğinde Dülük Tabiat Parkı’nda ağırladı. Düzenlenen etkinliğe; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Murat Özgüler, Fatih Ermeydan, Serkan Özatıcı, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ve muhtarlar katıldı. Davete katılımları dolayısıyla muhtarlara teşekkür eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, muhtarlarla yakından ilgilendi. Muhtarların mahallelerinde yaşadıkları sorunları ve talepleri tek tek dinleyen Başkan Fadıloğlu, sorunları birlikte çalışarak aşacaklarını ifade etti.



“Biz hizmet etmek adına buradayız”

Muhtarlara hitaben konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Öncelikle Allah, birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Allah, hepimize hayırlı hizmet yapmayı nasip eylesin. İnsanın doğumundan ölümüne, özellikle muhtarlıklarda da 24 saat esaslı olmak üzere hizmet ediliyor. Son dönemde özellikle her zaman söylediğim gibi Şehitkamil’deki muhtar uyumu ile geçmiş dönemde de bir sıkıntı yaşamadık, şimdi de bir sıkıntı yaşamıyoruz. Her zaman uyum içerisinde çalışıyoruz. Biz hizmet etmek adına buradayız. Hizmet kalitesini yukarıya çıkarmak adına buradayız. Tabi her gün yeni yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor ve bu ihtiyaçlara çözüm üretmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Muhtarlara hitaben konuşan AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ise, “Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu, belediyeciliğin ne olduğunu bütün Türkiye’ye örnek olarak gösterdi. Bu konuda bizler, bunu yaşayarak görüyoruz. Bu noktada, Başkanımızdan çok razıyız. Allah, razı olsun” dedi. Etkinlik sonrası açıklamada bulunan muhtarlar, sorunlarını her zaman rahatlıkla Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na iletebildiklerini söyleyerek Fadıloğluna ve ekibine teşekkür ettiler.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, etkinlik sonunda muhtarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.