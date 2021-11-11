SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde organ bağışının önemi anlatılıyor

SANKO Üniversitesi Hastanesi, Organ Bağış Haftası kapsamında, organ bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla etkinlikler düzenliyor.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Yücel Yüksel, Gaziantep Valisi Davut Gül ve İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar’ı ziyaret ederek, organ bağışı ile ilgili sağlanacak her türlü desteğin önemi konusunda sunumda bulundu. Başarılı nakillerle insanlara umut olmanın verdiği mutluluk ve gurura değinen Doç. Dr. Yüksel, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nin fiziki, teknolojik altyapısı ve yetişmiş personeliyle bölgeye verdiği hizmetleri de anlattı.

Organ Bağışı Haftası nedeniyle SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde açılan stantta Organ Nakli Merkezi yetkilileri, organ bağışı konusunda bilgilendirme yaparken, gönüllü vatandaşlardan da bağış için kayıt alıyor.

SANKO Üniversitesi Hastanesi

Çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde, Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Tıbbi / Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Nefroloji, Hematoloji, Tıbbi Onkoloji, Terapötik Aferez Merkezi, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Hematolojisi ve Çocuk Onkolojisi, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite Merkezi, Periton Diyalizi Merkezi, Pulmoner Rehabilitasyon Merkezi, GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.