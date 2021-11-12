Bayrak sevgisi kameralara yansıyan küçük kız, Vali Gül ile bir araya geldi

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Gaziantep’te bayrak sevgisi güvenlik kamerasına yansıyan 5 yaşındaki Bahar Kılıç’ı Gaziantep Valisi Davut Gül makamında ağırladı. Yürekleri ısıtan görüntüsüyle Türkiye’nin gündemine oturan Kılıç’ı, Vali Davut Gül alnından öperek karşıladı.

Gaziantep Valisi Davut Gül oyun oynadığı esnasında yerdeki bayrağı gören ve bayrağı yerden alarak göğsüne koyan 5 yaşındaki Bahar Kılıç’ı makamında ağırladı. Küçük Bahar’ı alnından öpen Gaziantep Valisi Bahar ve ailesi ile sohbet etti.

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