Toroslar EDAŞ Gaziantep’de bakım ve yatırımlarını sürdürüyor

Sektöre öncü teknolojileri ve insan odaklı çalışma anlayışıyla hareket eden Toroslar EDAŞ, Gaziantep’te kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2021 yılının ilk 9 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini hız kesmeden sürdürdü.

Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren Toroslar EDAŞ, Gaziantep’te yılın ilk 9 ayında müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde başarılı çalışmalara imza attı.

Toroslar EDAŞ, Gaziantep’te hizmet verdiği 9 bin 471 trafo ve 18 bin 890 kilometre uzunluğunda hatta sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Daha aydınlık bir Gaziantep için Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli, Araban, Yavuzeli, Nizip, Karkamış, Nurdağı ve İslahiye’de 11.433 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Toroslar EDAŞ ekipleri, bölgede 122 pano ile 174 trafo ve 114 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 637 Km’lik hattın bakımı tamamlandı.

Toroslar EDAŞ, sektörün değişen dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Gaziantep’te hizmet verdiği 809 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 600 kilometrelik yeni yer altı hattı tesis eden Toroslar EDAŞ ekipleri, kentte 3.041 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 504 elektrik panosu ve 89 trafo merkezi montajı da tamamlandı.

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