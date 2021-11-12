Gaziantep Milletvekilleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin ile görüştü

Evdeki veba! Oturma odasında 24 bin tane var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AK Parti Gaziantep Milletvekilleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşme gerçekleştirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir araya gelen AK Parti Gaziantep Milletvekilleri, istihdamdan asgari ücrete çalışma hayatına ve sosyal güvenliğe ilişkin konuların yanı sıra Gaziantep’te devam yatırım ve projelerle ilgili istişare ve değerlendirmelerde bulundular.

Toplantıya, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Ali Şahin, Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer, Derya Bakbak, Mehmet Sait Kirazoğlu, ve Müslüm Yüksel katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.