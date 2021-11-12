İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden anlamlı etkinlik

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İlahiyat Fakültesi’nde ‘Yabancı Bir Kardeşim var’ etkinliği düzenlendi. Öğrenciler arasındaki bağları, kardeşlik duygusunu güçlendirmek amacıyla yapılan etkinlikte; Gaziantep Üniversitesinde eğitim gören Türk öğrenciler yabancı uyruklu öğrencilere gül vererek, lokum ikram etti.

Etkinlikte konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, programa katılan öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulundu. Dünyada hızlı bir değişim olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özaydın, “Kendinizi iyi bir şekilde yetiştirin. İnsanlığın yeni bir medeniyet, iktisat, insan hakları paradigmasına ihtiyacı var. Onu da İslam Medeniyetinde bulacaklar. 14 Asırlık bir birikim var. Gelin sizinle tekrar İslam Medeniyetini güncelleyelim. Yeni bir dünya kuracak olan sizlersiniz” şeklinde konuştu.

GAÜN Afrin Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Habib Özkan ise, Gaziantep Üniversitesi kampüsündeki öğrencilerle Afrin Eğitim Fakültesi’ndeki öğrenciler arasındaki kardeşlik bağlarını geliştirmek istediklerini belirterek, “Bu iletişim sosyal medyada veya yüz yüze de olabilir. Bu anlamda bir kültür alışverişi, diyalog oluşturmak istiyoruz. Afrin Eğitim Fakültesinde şu anda 480 öğrencimiz var. Birbirleri arasında iletişim kurdurup, bölgenin sorunlarını çözme, eğitim ihtiyaçlarını karşılama anlamında bu projeyi önemsiyor, destekliyoruz” dedi.

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