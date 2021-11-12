Erol Bulut: Maksimum puanı almaya çalışacağız

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erol Bulut: Maksimum puanı almaya çalışacağız

DHA

Erol Bulut: Maksimum puanı almaya çalışacağız


Mustafa KANLI Kadir GÜNEŞ / GAZİANTEP (DHA) Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmana çıkacağı Trabzonspor maçında hedeflerinin 3 puan almak olduğunu söyleyerek, 15 puanın iyi olduğunu ama önemli maçlarda puan kayıpları yaşadıklarını belirtti. Bulut, "Trabzonspor'la bizi zor bir maç bekliyor. 7 maçlık bir periyot var. Maksimum 21 puan alınacak gibi bir durum var. Biz maksimum ne alabiliyorsak onu almaya çalışacağız " dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak Gaziantep FK, maç öncesinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Koşu ve pas çalışmalarıyla da devam eden antrenman taktiksel çalışmalarla son buldu.
İKİNCİ YARIYA İSTEDİĞİMİZ GİBİ GİRMEYİ İSTİYORUZ
Takımın eski sistem üzerinden devam ettiğini ve duruma göre 4'lü sisteme dönebildiklerini söyleyen Bulut, ilk yarı alabildikleri kadar puan almaya çalıştıklarını ifade etti.
İkinci yarıya istedikleri puanla girmek istediklerini belirten Erol Bulut, "Takımımızın genel durumuna baktığımızda yaptığımız transferlerin takıma adapte süresi vardı. Puan olarak 15 puan iyi ancak daha iyisi olabilirdi. Önemli maçlarda puanlar kaybettik. Eski sistem üzerinden devam ediyorduk ama zaman zaman 4'lü sisteme dönmemiz gerekebilir. Önümüzde Trabzonspor maçı var, hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Orada bizi zor bir maç bekliyor. 7 maçlık bir periyot var. Maksimum 21 puan alınacak gibi bir durum var ortada. Biz maksimum ne alabiliyorsak onu almaya çalışacağız. İlk yarı alabileceğimiz kadar puanlar alıp ikinci yarıya istediğimiz gibi girmeyi istiyoruz. İkinci yarılar takımlar birbirini daha iyi tanıdığı için daha zor geçiyor. Yapacağımız birkaç transfer ikinci yarıda inşallah bizi daha iyi bir konuma getirecektir" ifadelerini kullandı.
"BİZ HER MAÇA 3 PUAN PAROLASI İLE ÇIKIYORUZ"
Her maça 3 puan almak için çıktıklarını, 3 puan olmasa da 1 puan almak için oynadıklarını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Rakip hangi takım olursa olsun. Galatasaray'a karşı da çok iyi bir oyun sergilemiştik. Ofsayttan yediğimiz bir gol vardı. Ama farklı değerlendirildi. İyi oynadığımız bir maçtı ama yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Kasımpaşa maçında bunu daha iyi yaptık ve galibiyetle sonuçlandı. İnşallah Trabzonspor karşısında da ne alabiliyorsak onu alacağız. 3 puan alabilirsek 3 puan, 1 puansa 1 puan" diye konuştu.
"SADECE ORTA HAKEMİ SUÇLAMAMAK LAZIM"
Geçen hafta Kasımpaşa ile oynanan maçta hakem Halis Özkahya'nın karşılaşmayı 4 dakika erken bitirip oyuncuları tekrardan sahaya çağırarak kalan dakikaları oynatması ile ilgili hatada maçın skorunu değiştirecek bir durum olmadığını ve sadece orta hakemi suçlamamak gerektiğini belirten Bulut şunları söyledi: "Daha önce de söylemiştim, sonuçta bir hata yapıldı. Herkes hata yapabilir, hakemler de hata yapabiliyor, bizler de hata yapıyoruz. Hata oranına baktığımızda maçın skorunu değiştirecek bir hata olmadı. Zaten 9 dakikalık bir uzatma olmadı maça baktığımızda. Bizler de neden bu kadar uzatıldı diye kulübede şaşırdık. Maç bittiğinde hakemimiz bu sonuca vardı. Sadece orta hakemi suçlamamak lazım bence. Yeterince yardımcılar var etrafta. Yan hakem var 4'üncü hakem var. Orta hakem daha erken ikaz edilebilirdi. Bu olmadı, her şeyin sorumlusu orta hakem oldu. Diğer arkadaşları da bence biraz sorgulamaları gerekiyor."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan görüntüler
Erol Bulut'un açıklamaları
Genel ve detay görüntülerDHA-Spor Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI Kadir GÜNEŞ
2021-11-12 13:18:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nizip Meslek Yüksekokulu öğrencileri teknik geziye katıldı
YEREL HABERLER Nizip Meslek Yüksekokulu öğrencileri teknik geziye ...
İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden anlamlı etkinlik
YEREL HABERLER İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden anlamlı etkinlik
Bilek sakinleri, kış aylarını sorunsuz geçirecekler Bilek Mahallesi’ndeki kilit taşı sorunu ortadan kaldırılıyor
YEREL HABERLER Bilek sakinleri, kış aylarını sorunsuz ...
Gaziantep Milletvekilleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin ile görüştü
YEREL HABERLER Gaziantep Milletvekilleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik ...
Toroslar EDAŞ Gaziantep’de bakım ve yatırımlarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Toroslar EDAŞ Gaziantep’de bakım ve yatırımlarını ...
Bayrak sevgisi kameralara yansıyan küçük kız, Vali Gül ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Bayrak sevgisi kameralara yansıyan küçük kız, Vali ...
GAÜN’ün işbirliği projesiyle organik meyvelerin kalitesi artacak
YEREL HABERLER GAÜN’ün işbirliği projesiyle organik meyvelerin ...
Türkiye halı ihracatının yüzde 71,3’ü Gaziantep’ten Gaziantep’ten dünyaya halı ihracatı
YEREL HABERLER Türkiye halı ihracatının yüzde 71,3’ü ...
Yöresel ürün günleri 15’inci kez SANKO Park’ta
YEREL HABERLER Yöresel ürün günleri 15’inci kez SANKO Park’ta
Samsun protokolünden Gaziantep Valisi Gül’e ziyaret
YEREL HABERLER Samsun protokolünden Gaziantep Valisi Gül’e ziyaret
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde organ bağışının önemi anlatılıyor
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde organ bağışının ...
Fadıloğlu, muhtarların talep ve sorunlarını dinledi Muhtarlar Fadıloğlu’nun misafiri oldu
YEREL HABERLER Fadıloğlu, muhtarların talep ve sorunlarını ...
Tahmazoğlu öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Tahmazoğlu öğrencilerle bir araya geldi
Yeşil OSB için önemli bir adım daha OSB, doğaya nefes oluyor
YEREL HABERLER Yeşil OSB için önemli bir adım daha OSB, doğaya nefes ...
Oğlunun yaktığı evden kaçtı, kalp krizi geçirip öldü
YEREL HABERLER Oğlunun yaktığı evden kaçtı, kalp krizi geçirip öldü
Uyum Projesi’nin lansmanı Gaziantep’te gerçekleşti
YEREL HABERLER Uyum Projesi’nin lansmanı Gaziantep’te gerçekleşti
Gaziantep milletvekilleri Adalet Bakanı Gül ile görüştü
YEREL HABERLER Gaziantep milletvekilleri Adalet Bakanı Gül ile ...
Samsun'dan Gaziantep'e "TEKNOFEST" çıkarması
YEREL HABERLER Samsun'dan Gaziantep'e "TEKNOFEST" çıkarması
Gaziantep'te okul kütüphanelerine destek
YEREL HABERLER Gaziantep'te okul kütüphanelerine destek
GAÜN’DE TEKNOFEST deneyap TUBİTAK ve keşif kampüsü tanıtıldı
YEREL HABERLER GAÜN’DE TEKNOFEST deneyap TUBİTAK ve keşif kampüsü ...
Baraklar sempozyumu başladı “Uluslararası Orta Asya’dan Anadolu’ya Baraklar Sempozyumu”, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Atatürk Kültür Sahnesi'nde başladı Başkan Kılıç: “Barak Türkmenleri değince aklımıza Anadolu’ya gelen son Oğuz Boyları geliyor"
YEREL HABERLER Baraklar sempozyumu başladı “Uluslararası Orta ...
Gaziantep'te sobadan zehirlenen çiftten koca öldü, eşi hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Gaziantep'te sobadan zehirlenen çiftten koca öldü, ...
Annesinin ölümüne neden olan evlat gözaltına alındı Evlat korkusuna kalbi dayanmayan kadının cenazesi ailesine teslim edildi
YEREL HABERLER Annesinin ölümüne neden olan evlat gözaltına ...
Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı adam öldü, eşi hastaneye kaldırıldı Karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çifti ölüm ayırdı
YEREL HABERLER Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı adam öldü, eşi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.