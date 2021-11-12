Dünyaca ünlü Amerikalı gurme, Gaziantep yemeklerini hem yaptı hem yedi Gaziantepli aşçı Tahir Tekin Öztan ile Amerikalı gurme Anya Von Bremzen, Gaziantep'in kış yemeklerini yaptı Gaziantepli aşçıyla beraber yaptığı yemekleri tadan Amerikalı gurme, lezzetlere hayran kaldı Amerikalı gurme-yazar Anya Von Bremzen gastronomi şehri Gaziantep’te

Gaziantep gastronomisini keşfetmek için kente gelen dünyaca ünlü mutfak yazarı Anya Von Bremzen, Gaziantep'e özgü kış yemekleri Şiveydiz, soğan kebabı ve Antep lahmacunu yaptı. Gaziantepli aşçı Tahir Tekin Öztan'ın destekleri ile Gaziantep yemeklerini yapan Amerikalı gurme Anya Von Bremzen, yemeklerin lezzetine hayran kaldı.

Lezzetli yemekleri ve damak çatlatan tatlılarıyla Türkiye’nin gastronomi alanında önde gelen şehirlerinden olan Gaziantep, dünyaca ünlü mutfak yazarı Anya Von Bremzen’i ağırlıyor. Gaziantep’e has yemek ve tatlıları keşfetmek için kente gelen Anya Von Bremzen, Şirehan Otel'de Gaziantep'e özgü kış yemekleri olarak bilinen Şiveydiz, soğan kebabı ve Antep lahmacunu yaptı.



Şiveydiz yaptı, soğan kebabını şişe dizdi, Antep lahmacununun malzemelerini zırhla dövdü

Gaziantepli ünlü şef Tahir Tekin Öztan'ın destekleriyle ilk önce gastronomi kentinin eşsiz lezzetlerinden şiveydizi yapan Amerikalı gurme Bremzen, daha sonra da elleriyle kestiği soğanları dövülmüş kıyma et ile birlikte şişe geçirerek soğan kebabı yaptı. Şişe geçirdiği soğan kebaplarını kömür ateşinde pişiren Bremzen, ardından ise malzemelerini zırhla döverek Antep lahmacunu yaptı.



"Gastronomi kenti Gaziantep'in yemekleri şahane, hatta muhteşem"

Gaziantep yemekleri ile tatlılarına hayran kaldığını ve ilk defa Gaziantep yemekleri yaptığını söyleyen dünyaca ünlü Amerikalı mutfak yazarı gurme Anya Von Bremzen, "Gastronomi kenti Gaziantep'in yemekleri şahane, hatta muhteşem. Gaziantep mutfağı eşsiz ve çok lezzetli bir mutfak. Ben özellikle soğan kebabını çok sevdim. Bugün de Gaziantep'e özgü şiveydiz, soğan kebabı ve ayvalı lahmacun yaptık. Bu lezzetlerin hepsi çok güzel ve eşsiz. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.



"Anya hanım Gaziantep yemeklerini hem yaptı hem yedi, hayran kaldı"

Amerikalı gurme Anya Von Bremzen'e kentin yemeklerini yapmayı öğreten Gaziantepli şef Tahir Tekin Öztan ise, "Bizim amacımız Gaziantep'in mutfağını bütün dünyaya tanıtmak. Bunun da en güzel örneklerinden bir tanesi Amerikalı gurme Anya Von Bremzen'in buraya gelerek bu yemekleri yapmak istemesidir. Anya hanımla beraber Gaziantep yemeklerini yaptık ve kendisi hayran kaldı. Burada yoğurtla şiveydiz yaptık ve kendisi ilk kez yoğurt ile yemek yapıldığını gördü. Gaziantep'e özgü soğan kebabı yaptık ve çok beğendi. Bunun dışında da Gaziantep'e özgü kış lahmacunu yaptık. Gaziantep'in diğer yemeklerini de beraber yapmak için randevulaştık. Yaptığımız yemekler kendisine çok ilginç geldi ama çok beğendi. Türk mutfağının hayranı oldu" diye konuştu.

Gaziantepli şef Tahir Tekin Öztan ile beraber yaptığı yemeklerin tadına da bakan Amerikalı gurme Anya Von Bremzen, yemeklerin lezzetine hayran kaldı. Özellikle yoğurtla yapan şiveydiz yemeğini çok farklı bulan Anya, soğan kebabını ise çok beğendiğini söyledi.

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