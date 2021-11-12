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Su içerken kablo düşmesiyle akıma kapılan 7 inek öldü

DHA

Su içerken kablo düşmesiyle akıma kapılan 7 inek öldü


Kadir ÇELİK/İSLAHİYE(Gaziantep),(DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, otlatılmak için dışarı çıkarılan 7 inek, su içtikleri sırada düşen elektrik kablosu nedeniyle akıma kapılarak öldü.
Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Güllühüyük Mahallesi meydana geldi. Besicilik yapan Sedat Çıngı, öğle saatlerinde hayvanlarını otlatmak için ahırdan çıkardı. Çıngı'nın daha sonra sulamaya götürdüğü 7 inek, iddiaya göre suya düşen elektrik kablosu nedeniyle akıma kapılarak öldü.
Jandarmanın yaptığı incelemenin ardında ölen 7 inek iş makineleriyle kazılan çukura gömüldü.
DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK
2021-11-12 15:20:36

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