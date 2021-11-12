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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tahmazoğlu’ndan öğrencilere milyonlarca kitap

İHA

Tahmazoğlu’ndan öğrencilere milyonlarca kitap

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey ilçesindeki okullarda eğitim gören öğrencilere 6 milyon 949 bin 402 TL değerinde 1 milyon 124 bin adet kitap, soru bankası ve deneme sınavı dağıtacak.
Eğitime büyük önem veren Şahinbey Belediyesi, bu desteğini artırarak sürdürmeye devam ediyor. Şahinbey Belediyesi, Gaziantep Valiliği öncülüğünde, Şahinbey İlçe Kaymakamlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte Şahinbey ilçesindeki okullarda eğitim gören öğrencilere 124 bin adet kitap, soru bankası ve deneme sınavı dağıtmak için protokol imzaladı. Düzenlenen protokol törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet İlbey katıldı.
“Türkiye’nin en büyük eğitim protokollerinden birisi”
Gaziantep Valisi Davut Gül, imzalanan protokolle dağıtılan kitapların öğrenciler için çok önemli olduğunu belirterek, “Türkiye’nin en büyük eğitim destek protokollerinden birini imzaladık. Nitelikli bir şekilde hazırlanmış bir çalışma. 1’nci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencilerine 10’ar setten oluşan seviyelerine göre kitap dağıtılacak. 8’nci sınıfta sınava girecek öğrencilerimize 6 kitaptan oluşan bir kitap seti verilecek. 12’nci sınıftaki öğrencilerimize 10 kitaptan oluşan kitap seti verilecek. Dağıtılan okuma kitapları hem öğretici hem de eğitici kitaplar ve kendi değerlerimizle örtüşen bilgilere sahipler. Başta Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu olmak üzere Şahinbey Belediyesi’nin her kademesinde çalışan mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
“Türkiye’nin en fazla öğrencisine sahibiz”
Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, Şahinbey’in akademik anlamda başarısının arttığını belirterek, “Şahinbey Türkiye’de en fazla öğrenciye sahip bir ilçe. Geçen yılki öğrenci sayısıyla bu yılki öğrenci sayısı arasında 19 bin kişi artış gösteren bir ilçeyiz. Gaziantep Valimizin öncülüğünde alt yapı ve üst yapıda birçok çalışmalarımız oluyor. Şahinbey olarak akademik anlamda da ciddi oranda başarısı artan bir ilçe olduk. Bu anlamda Şahinbey Belediyemizin dağıtmış olduğu kitapların ve setlerin çok ciddi katkıları oldu. Bu anlamda Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
“11 milyon 700 bin adet kitap dağıttık”
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilere kitap desteğinin devam edeceğini ifade ederek, “Gaziantep Valiliğimizin koordinasyonunda başlatılan ‘Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor’ kitap okuma kampanyasına, Şahinbey Belediyemiz tarafından ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerimize aylık kitaplar dağıtarak destek oluyoruz. Dağıtılan kitapların okunması ile ilgili yarışmalar düzenleyerek hediyeler veriyoruz. Ayrıca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimize okul kitaplarına yardımcı soru bankaları dağıtıp, deneme sınavları yapıyoruz. Bu protokolle ilkokul öğrencilerimize ayrı ayrı kategorilerde 746 bin tane kitap dağıtacağız. Ortaokul ve lise öğrencilerimize deneme sınavları yapıp 8’nci sınıf öğrencilerimize soru bankaları dağıtacağız. Lise öğrencilerimiz içinde 10 setten oluşan kitaplarla onları TYT VE AYT’ye hazırlanmalarına destek olacağız. Yeni dağıtacağımız kitaplarla birlikte bugüne kadar toplamda 11 milyon 700 bin kitap dağıtımı gerçekleştirmiş oluyoruz. Desteklerinden dolayı Valimiz Davut Gül’e, Şahinbey İlçe Kaymakamımıza ve İl Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyor öğrencilerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
“Başarı oranı artıyor”
Şahinbey Belediyesi’nin verdiği desteklerle eğitimde önemli bir başarı sağlandığını söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, “Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’nun eğitime vermiş olduğu katkılar nedeniyle başarı oranında bariz bir şekilde artış var. İmzaladığımız protokolle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimize kitap desteğinde bulunulacak. İlkokul çocukları için okuma kitapları, ortaokul çocukları için 6 kitaptan oluşan LGS’ye hazırlık setleri, AYT ve TYT’ye hazırlanan gençler için 10 kitaptan oluşan set, 812’nci sınıftaki öğrenciler için deneme sınavları için destek verilecek. Koordinasyonu için Valimiz Davut Gül’e, destekleri için Şahinbey İlçe Kaymakamımıza ve Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na çok teşekkür ediyorum” dedi.
“Şahinbey Belediyesi’nin eğitime desteği devam ediyor”
Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet İlbey, eğitime verilen desteklerden dolayı mutlu olduklarını vurgulayarak, “Şahinbey Belediyesi’nin eğitime destekleri devam ediyor. İmzaladığımız ve anlamı çok büyük olan kitap dağıtım protokolü için başta Valimiz Sayın Davut Gül’e Şahinbey İlçe Kaymakamımız Tahir Şahin’e ve Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

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