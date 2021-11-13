Medical Park Gaziantep ile Kariyer Günleri

Medical Park Gaziantep Hastanesi Başhekim ve Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ekber Şahin ‘’Meslek Uzmanları ile Kariyer Söyleşileri’’ isimli programda geçtiğimiz günlerde Kolej öğrencileri ile bir araya geldi.

Başhekimlik ve hekimlik kariyeri hakkındaki tecrübelerini öğrencilerle paylaşan Prof. Dr. Şahin, geleceğin büyükleri olan öğrencilerin sorularını yanıtladı. Öğrencilerin oldukça ilgi gösterdiği etkinliğin sonunda Okul Müdürü Uğur Topuz ve Müdür Yardımcısı Vahide Doğru Çapar Başhekim Prof. Dr. Şahin’e çiçek takdim etti.

Prof. Dr. Ekber Şahin yaptığı açıklamada, ‘’Geleceğin büyükleri olan gençlerimize kariyer günlerinde destek olmaya çalıştık. Hekimlik mesleğiyle birlikte üstlenmiş olduğum yöneticilik kariyerimi örnekleyerek öğrencilerle paylaştım. Meslek seçimlerinde bu mesleğin avantajları ile birlikte dezavantajlarını da onlara aktardım. Keyifli bir söyleşi oldu. Medical Park Gaziantep Hastanesi olarak bu tür etkinliklere ağırlık vereceğiz. Tüm öğrencilerimize okul yaşamlarında başarılar dileriz’’dedi.

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