Sınır kapısında sigara ile kaçak telefon yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep Karkamış Sınır Kapısı'nda Suriye’den Türkiye’ye getirilen 5 bin 300 paket kaçak sigara, 20 adet cep telefonu ve şarj aleti ele geçirildi.

Karkamış Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye gelen 3 ayrı araçta 5 bin 300 paket sigara, 20 adet cep telefonu ve şarj aleti ele geçirildi. 3 kişi hakkında Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.