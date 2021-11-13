Araban‘da Hacı Mehmet Mirzaoğlu camiinin açılışı gerçekleşti Hayırsever iş insanı Mirzaoğlu'nun yaptırdığı 3. cami açıldı Caminin açılışında yeni bir cami inşaatı için protokol imzalandı

Arabanlı işadamı ve Hisar TV sahibi Hacı Mehmet Mirzaoğlu tarafından yaptırılan Hacı Mehmet Mirzaoğlu Camii’nin açılışı gerçekleştirildi.

İlçeye bağlı Elif Mahallesinde yaptırılan iki katlı caminin açılışına Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Kaymakam Ömer sevgili, Gaziantep Gazeteciler Cemiyet Başkanı İbrahim AY, ilçe müftüsü ile çok sayıda protokol ve vatandaş katıldı.



Gaziantep Valisi Davut Gül, “Hayırseverimiz Hacı Mehmet Mirzaoğlu tarafından Elif mahallemize yaptırılan Hacı Mehmet Mirzaoğlu Camii’nin açılışını yapmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Hiçbir hayır işinin diğerinin alternatifi olmadığını ve bölgesel ihtiyaçların dikkate alınıyor. Bu önemli hayır işinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hacı Mehmet Mirzaoğlu kardeşimiz bugün bize çifte sevinç yaşatmaktadır. Bir taraftan Hacı Mehmet



Mirzaoğlu Camii açılışını yaparken, diğer taraftan ise Araban ilçemize yaptırılacak yeni bir camiinin daha protokolünü imzalıyoruz. Hayırseverimize teşekkür ediyor, ilçemize hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, mescitlerin Allah’ın evi olduğunu ifade ederek, "Camilerimiz bir ülkenin kimlik belgeleridir. Değerli hayırsever Mirzaoğlu abimize cani gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah Mirzaoğlu'unun ismini caddelerden birinde yaşatacağız. Öldükten sonra ne bırakacaksın. hayırlı evlatlar ve dua kapın açık olacak. Bunu yapmakta Mirzaoğlu ailesine nasip oldu” şeklinde konuştu.



AK Parti Milletvekili Erdoğan da, Almanya’da Türkiye’yi en iyi şekilde temsil eden Mirzaoğlu’nun doğup büyüdüğü yere yaptığı yatırımla hayır dualarının yükseleceğini kaydetti.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, ilçelerine yapılan cami için Mirzaoğlu ailesine teşekkür etti.



4. cami içinde protokol imzalandı



4. cami içinde protokol imzalayan Hacı Mehmet Mirzaoğlu, "Araban'daki cami ufukta gözüküyor. Oda kabul olursa bu benim 4. camim olacak. Caminin dinimizde çok önemli yeri vardır. Onu ileriye taşıyarak yaşatmak daha da önemlidir. topluma yararlı olacak bir şey yapmak beni mutlu ediyor. İnşallah hayatınızda keşke kelimesi olmasın" diye konuştu.



Hacı Mehmet Mirzaoğlu, Camii, açılışı konuşmaların ardından semah gösterileri ve dualar eşliğinde kılınan ilk Cuma namazı ile hizmete girdi.

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