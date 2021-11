Oğuzeli Yüzme Havuzu'nun açılışı yapıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak hizmete alınan Oğuzeli Yüzme Havuzu’nun resmi açılışı gerçekleştirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin kentteki gençlerin hem zihinsel hem de fiziksel anlamda gelişimleri için başlattığı yeni tesis atılımı kapsamında Oğuzeli ilçesinde yapımı tamamlanan yüzme havuzunun açılışı gerçekleştirildi. "Spor Şehri Gaziantep" projesi kapsamında Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın katkılarıyla yapımı tamamlanan ve açılışı yapılan Oğuzeli Yüzme Havuzu, 25 metre uzunluğu, 12 buçuk metre genişliği, bir metre 40 santim derinliği ve 5 kulvara sahip eğitim havuzu, profesyonel ekipmanlarla oluşturulmuş spor salonu ile spor tesisi gençlere ve çocuklara hizmet verecek. Eğitim alanları haricinde soyunma odaları, duş alanları, mescit, lavabolar ve engelli lavabosunu içinde barındıran tesis, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı eğitmenler tarafından 7’den 70’e bütün vatandaşlara açık olacak.



"Gaziantep'in hemen hemen her ilçesine spor tesisleri tamamlanmaya başladı"

Açılış töreninden açıklamalarda bulunan ve kenti spor dostu bir şehir haline getirmek için çalıştıklarını söyleyen Gaziantep Valisi Davut Gül, "Spor Şehri Gaziantep projesi ile okullarımıza spor kulüpleri kurduk ve 172 bin öğrenciye lisans çıkardık. Sonrasında lisanlı sporcuların spor yapabilecekleri tesisler yapmaya başladık. Bu kapsamda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin katkılarıyla geçen yıl 127 milyon liralık, bu yıl da 250 milyon lira civarında yatırım yapıldı. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'nın da yaklaşık 250 milyon liralık yatırımıyla Gaziantep'in hemen hemen her ilçesine spor tesisleri tamamlanmaya başladı. Tamamlanan tesislerden bit tanesi de Oğuzeli Yüzme Havuzu. Bu tesis Gençlik Spor Bakanlığı'nın 'yüzme bilmeyen kalmasın' projesi kapsamında yapıldı. Bu tesisleri okul spor kulüplerindeki, şehir spor kulüplerindeki çocuklarımız kullanacak ve tesisler eğitim havuzu olarak hizmet verecek" dedi.



"Bu tesisler başarı için, huzur ve güven için çok önemli"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de bu tesislerin gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak beraberinde başarıyı getirdiğini aktararak, "Bu tesisleri Gaziantep'in pek çok ilçesinde ve mahallesinde yaptık, yapıyoruz. Bu tesisler sayesinde Gaziantepliler de herkes gibi yüzecek. Bu tesislerde yüzmenin her türlü eğitimini verecek hocalarımız var. Şehitkamil'de yüzme havuzu açıldı ve kızlarımız Avrupa derecesi yaptı. Şahinbey'de tesisler açıldı ve amputede önemli başarılar geldi. Bu tesisler başarı için, huzur ve güven için çok önemli ve güzel işler. Toplum huzuru için bu çalışmaların çoğalması lazım. Zaten su insanı rahatlatan ve gençleri rehabilite ediyor. Bize düşen de bu fırsatları gençler için arttırmaktır. Bu konuda bize her türlü desteği veren Gaziantep Valisi Davut Gül'e çok teşekkür ediyoruz. Oğuzeli ilçesi için hizmetlerimize de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



"Oğuzeli'ni gelişmiş, marka bir ilçe yapmak için gayret gösteriyoruz"

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ise ilçenin gelişimine önemli katkı sağlayacak bir projeyi hayata geçirdiklerini aktararak, "Biz göreve geldiğimiz günden beri Oğuzeli'ni gelişmiş bir marka ilçe yapmak için gayret gösteriyoruz. Bu yapılan tesis de bunun göstergesidir. Oğuzeli ilçemizde yazın vatandaşların yüzebileceği Karpuzatan ve Akpınar yüzme havuzları var ama özellikle kışın yüzmek isteyen vatandaşlarımız için bir tesis yoktu. İşte bu tesis bunun için çok önemli. Biz, bunu Gençlik Spor Bakanlığı'ndan talep ettiğimizde Valimiz ve Başkanımız da destek olarak kabul ettiler. Tüm ilçelerde olduğu gibi Oğuzeli'nde bu eksiklik giderildi. İlçemiz için elimizden gelen her şeyi hep birlikte yapacağız ve ilçemizi marka bir ilçe haline getireceğiz" diye konuştu.



Konuşmaların ardından yapılan kurdele kesimi ile Oğuzeli Yüzme Havuzu'nun resmi açılışı gerçekleştirildi. Oğuzeli Yüzme Havuzu'nun açılış törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Oğuzeli Kaymakamı Büşra Uçar ile diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.