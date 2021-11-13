Samsun protokolü Şehitkamil Belediyesinin projelerini inceledi

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi Rektörü Mahmut Aydın, T3 Vakfı Müdürü Ömer Kökçam, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile birlikte Bilim Şehitkamil’i incelediler.

2022 yılında Samsun’da düzenlenecek olan TEKNOFEST 2022’nin hazırlıkları için Gaziantep’e gelen Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi Rektörü Mahmut Aydın, T3 Vakfı Müdürü Ömer Kökçam, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile birlikte Bilim Şehitkamil’i yerinde incelediler. Bilim Şehitkamil hakkında heyete bilgi veren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, daha sonra heyete atölyeleri gezdirdi. Bilim Şehitkamil’e hayran kaldıklarını ifade eden Samsun Valisi Zülkif Dağlı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bu tür tesislerin Samsun’a da kazandırılacağını ifade ettiler. Bilim Şehitkamil’deki incelemelerin ardından Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile birlikte; Park ve Bahçeler Müdürlüğü İdari Binası ile Atölyeleri, Peyzaj Bitkileri Üretim Serası, Fen İşleri Müdürlüğü İdari Binası ve Makine İkmal Kompleksi’ni gezen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, hizmet birimlerinin faaliyet ve fiziki özelliklerinin yanı sıra ekonomik kazanımlarını anlattı.

“Bu tesis bizi gerçekten çok etkiledi”

Gezi sonrası kısa bir değerlendirmede bulunan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, “Gerçekten Bilim Şehitkamil’den çok etkilendik. Biz, Samsun olarak bir heyet halinde Gaziantep'e geldik. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörümüz, Samsun Üniversitesi Rektörümüz ve ekibimizle beraberiz. Bildiğiniz üzere 2022 yılında Samsun olarak TEKNOFEST’e ev sahipliği yapacağız. Gaziantep ilimizin geçtiğimiz yıl başarılarla dolu deneyimini yerinde gözlemlemek üzere buraya geldik. Bugün de çok dolu bir program hazırlandı bizim için. Buradan da gerçekten çok etkilendik. Şehitkamil Belediyemizin yapmış olduğu bu muazzam deneyap atölyesi ve bu tesis bizi gerçekten çok etkiledi. İnşallah biz de Samsun’da buna benzer tesisleri yapmak üzere artık start vermiş oluyoruz” dedi.

“Buna benzer tesisleri bizler de Samsun’a kazandıracağız”

Gezi sonrası kısa bir değerlendirmede bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bildiğiniz üzere TEKNOFEST 2022 Samsun’da düzenlenecek. Daha önce İstanbul dışında ilk kez Anadolu’da Gaziantep’te düzenlenmişti. Biz de hemen Gaziantep’in tecrübelerinden istifade etmek için ve yapılanları görmek için ziyaret programı düzenledik. Doğrusu Şehitkamil Belediyemizin yapmış olduğu bu Bilim Şehitkamil'in bir kez daha yararlı olduğunu gördük. Buradaki tecrübeden istifade edip başkanımızın geçirmiş olduğu o hazırlık safhasını biz en aza indirmek için buradayız. Dolayısıyla Gaziantep’teki diğer çalışmaları da inceleyip, bizzat üniversitelerimizle de görüşüp, buna benzer tesisleri bizler de Samsun’a kazandıracağız. Ben Başkanımızı tebrik ediyorum, ekibi tebrik ediyorum. Son derece dolu dolu geçen gençlerimize, özellikle duygu dünyası ve akıl dünyası olarak çağı yakalamak noktasında burası müthiş bir ufuk oluşturuyor. Ben Başkanımızı bir kez daha tebrik ediyorum” diye konuştu.

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