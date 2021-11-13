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12. kattan asansör boşluğuna düşen boya işçisi hayatını kaybetti

İHA

12. kattan asansör boşluğuna düşen boya işçisi hayatını kaybetti

Gaziantep'te, çalıştığı inşaatın 12. katından asansör boşluğuna düşen boya işçisi olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde bulunan bir site inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta boya işçisi olarak çalışan 42 yaşındaki Salih B., saat 16.30 sıralarında 12. kattan asansör boşluğuna düştü. Sesi duyan diğer işçiler, hemen olay yerine koşarak durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybetti
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, 12. kattan yere çakılan boya işçisi Salih B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden talihsiz işçinin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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