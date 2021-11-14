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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Abdülkadir Güldiken cami hizmete girdi

İHA

Abdülkadir Güldiken cami hizmete girdi

Şahinbey Belediyesi ve hayırsever Abdülkadir Güldiken tarafından Güneykent Mahallesine yapılan Abdülkadir Güldiken Cami’nin açılışı düzenlenen törenle yapıldı.
Şahinbey Belediyesi'nin katkılarıyla tamamlanan caminin açılış törenine Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Berk, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçe Müftüsü Necati Şafak, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, hayırsever Abdülkadir Güldiken ve protokol üyeleri katıldı. 3 katlı olan ve içerisinde 46 yaş çocuklar için anasınıfı, çocuk ve kadınlar için Kur’anı Kerim kursları ve Gençlik Merkezi’nin yer aldığı Abdülkadir Güldiken Cami’nin resmi açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.
Türkiye'nin en fazla hizmet yapılan ilçesi
Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin Şahinbey ilçesinin Türkiye'nin en büyük ilçelerinden birisi olduğunu belirterek, “Türkiye’nin en büyük ilçesi ve en fazla öğrencisi olan bir ilçeyiz. Aynı zamanda Türkiye’de en fazla hizmetlerin yapıldığı ilçelerden biriyiz. Çocuklarımızın eğitim alanında tüm kitaplara erişebildiği ve milyonlarca kitabın ve deneme setlerinin dağıtıldığı bir protokol imzaladık. Güldiken ailesinin katkılarıyla yapılan caminin açılışında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Caminin yapımında emeği geçen başta Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na ve Güldiken ailesine teşekkür ediyorum” dedi.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştıklarını belirterek “Kabe’nin bir şubesi olan camimizin resmi açılışını yaptık. Rabbim böyle güzel eserleri yaptırmayı hepimize nasip eylesin. İlçemiz hızla büyümeye devam ediyor. Biz göreve başladığımızda 683.000 olan nüfus şuanda 1. 260.000 neredeyse 2 katına çıkmış. Göreve geldiğimde Güneykent Mahallemizin nüfusu 13.000’lerdeydi şu anda 40.000’in üzerinde. Sadece bu mahallemiz Gaziantep'teki birçok ilçemizden daha büyük. Bizde bu mahallemiz gibi tüm mahallemizi geliştirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Amacımız vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak ve onların her türlü ihtiyacına her anlamda destek olmak” ifadelerini kullandı.
Caminin sadece ibadet alanı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, “Camiler yaptırmadaki amacımız ibadet ve öğrenmek. Dinimizin ilk emri ‘oku’. Bizde bu okuma anlamında hem kitap hem de Kur’anı Kerim dağıtımı yapıyoruz. Açılışını yaptığımız sadece bir cami değil. Camimizin içerisinde 46 yaşındaki çocuklarımız için ana sınıfımız, kadınlar için Kur’anı Kerim kursumuz ve gençlik merkezimiz var. Camilerimiz 7 gün 24 saat açık olsun çocuklar, kadınlar, gençler ve her yaştaki insanların gelebileceği yerler olsun istiyoruz. Hem ibadetini yapsın hem de eğitimini gerçekleştirsin istiyoruz. Cemaatler olmazsa cami yapmanın bir anlamı olmaz. Allah, camimizin cemaatini bol eylesin. Abdülkadir ağabeyimize burayı teklif ettiğimizde Allah razı olsun hemen kabul etti. Hemen plan tadilatı yaptık ve burayı camiye çevirdik. El birliğiyle, gayretle biz çevre düzenlemesini yaptık kendisi de binasını yaparak bu hale getirdik. Allah yüz bin defa razı olsun, hayrını daim etsin ve devamı gelenlerden eylesin. Camimiz hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.Şahinbey İlçe Müftüsü Necati Şafak, caminin birçok alanda hizmet vereceğini belirterek “Camimiz, gençlerin yoğunlukta olduğu mahallemizde büyük bir ihtiyacı karşılamaktadır. Birçok alanda mahalleye hizmet vermektedir. Bu eserin öncelikle yerinin bağışlanmasında ve birçok cami yapımındaki bu konularda bizim yolumuzu, yönümüzü açan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyorum, Allah ondan razı olsun. Yine malını Allah yolunda harcayarak böyle güzel bir camiyi memleketimize kazandıran Abdülkadir Güldiken amcamıza da özellikle teşekkür ediyorum” dedi. Şahinbey Belediyesi ile birlikte caminin yapımını gerçekleştiren Abdülkadir Güldiken “Böyle hayırlı bir işin bize nasip olmasından dolayı oldukça mutluyum. Böyle eserlerin şehrimizde çoğalmasını diliyorum. Bu camiyi de yapmayı bizlere nasip oldu. Bizlere destek olan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından okunan dualarla Güneykent Mahallesine yapılan Abdülkadir Güldiken Cami’nin açılışı vatandaşlarında katılımıyla gerçekleştirildi.

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