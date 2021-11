Şahinbey Ampute'den farklı galibiyet

Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz’un fotoğrafı ortaya çıktı

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, sezonun ikinci maçında kendi evinde Trabzon Ortahisar Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nı 40 mağlup ederek ikinci maçında ikinci galibiyetini aldı.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, sezonun ikinci maçını sahasında Trabzon Ortahisar Belediyesi Ampute Futbol Takımı ile oynadı. Müsabakaya mutlak galibiyet parolası ile çıkan Şahinbey Ampute Futbol Takımı, karşılaşmanın tamamında üstün bir oyun ortaya koydu. Mavibeyazlı ekip, karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün götürdüğü maçı 10. dakikada Barış Telli, 16. dakikada Yussıf Yahaya, 42. ve 48. dakikada Mohammed Mubarık’ın golleri ile 40 gibi net skorla kazanmasını bildi.



"Centilmence bir maç oldu"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel, her iki takımın oyuncularını da tebrik ederek, “Şahinbey Belediyesi Spor Kulübü olarak ligin centilmence, fairplay içerisinde geçmesini istiyoruz. Ligdeki ikinci maçımızı oynadık. İkisinden de galibiyetle ayrıldık. Fairplay içerisinde güzel bir karşılaşma oldu. Bundan dolayı hem karşı takımın sporcularının, teknik heyetini hem kendi sporcularımızı, teknik heyetimizi kutluyor tebrik ediyorum. Takımımız daha güzel yerlere gelecek. Şahinbey'i herkes seyretmeye devam etsin” dedi.



"Attığımızdan çok kaçırdık"

Şahinbey Ampute Futbol Takımı Antrenörü Halil İbrahim Köprülü, takımın önümüzdeki haftalarda daha iyi olacağını belirterek, “Ligimizin ikinci haftasın da Trabzon Ortahisar Belediyesi Ampute Futbol Takımı ile karşı karşıya geldik ve oyuna iyi başladık. İyi organize olduk. Maç sonunda da istediğimiz sonucu aldık. Ancak kale önünde sonuçlandıramadığımız pozisyonlar çok oldu. Aldığımız 40’lık galibiyet iyi ama attığımızdan daha fazla pozisyon ürettik. Rakip takımada pozisyon vermedik. 3 puanı hanemize yazdırdık. Yavaş yavaş maç ritmimizi ve tempomuzu artıracağız. Önümüzdeki hafta Kayseri maçımız olacak. Oradan da galibiyetle dönerek çıkışımızı sürdürmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Şahinbey Ampute Futbol Takım Kaptanı Barış Telli, maçlara iyi hazırlandıklarını aktararak, “Gayet etkili bir müsabakanın sonucunda hak ettiğimiz galibiyeti aldık. Rakibimizi dört sıfırla mağlup etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hafta içi nasıl bir çalışıyorsak, nasıl organize oluyorsak hafta sonu da bunu sahaya yansıtıyoruz. Hocalarımız bize nasıl antrenman programı veriyorsa o doğrultuda çalışıyoruz. Şahinbey Belediyesi Spor Kulübü olarak çok mutluyuz. Kulüp başkanımız Cuma Güzel her zaman yanımızda. Onursal başkanımız Mehmet Tahmazoğlu bizlere her zaman destek veriyor. Biz de aldığımız galibiyetlerle bunu taçlandırıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.