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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adriyatikten Çin seddine Gaziantep Üniversitesi rüzgarı

İHA

Adriyatikten Çin seddine Gaziantep Üniversitesi rüzgarı

Proje koordinatörlüğünü Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve KırgızistanTürkiye Manas Üniversitesinin gerçekleştirdiği, 9 ülkeden yaklaşık 80 üniversitenin proje ortağı olarak yer aldığı ve Adriyatik’ten Çin seddine 3 bin 350 üniversite öğrencisinin katılımıyla Türk dünyasında gönüllü katılımlı en büyük proje olan ‘Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı Projesi’ bu hafta önemli bir konuğu ağırladı.
“Adriyatik’ten Çin Seddi'ne” sürpriz yolculuğun bu haftaki konuğu Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı ve Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka Balkanlar, Kosava ile Türk Dünyası ilişkileri konulu söyleşiyi gerçekleştirdi.
Söyleşi öncesi proje faaliyetlerine yönelik düşüncelerini aktaran GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu’nun "Bir gün gelecek; herkes Türk Dünyası Vatandaşı olmak istiyorum diye sıraya girecek’ sözüne vurgu yaparak, bu yıl 8.’sinin İstanbul’da gerçekleştirildiği Türk Konseyi toplantısına Türkmenistan’ın da gözlemci olarak katılmasıyla bağımsız bütün Türk Devletlerinin tamamının konseyde yer almasının oldukça önemli bir gelişme olduğunu ifade etti. Ayrıca Türk Dünyasının gelecek perspektifini ortaya koyan 2040 vizyon belgesinin kabul edilmesinin önemini vurgulayan Prof. Dr. Özaydın, “Türk Dünyası ile ortak bir tarihe, kültüre, ortak bir dile ve düşünceye sahibiz. Nasıl ki köklerimiz ortak ise geleceğe dönük vizyonumuzun ve ideallerimizin de ortak olması gerekmektedir. Türk Dünyası Dijital vatandaşlığı projemiz de gelecek vizyonumuz çerçevesinde Türk gençlerimizin aynılıklar ve benzerlik etrafından kenetlenmesine, ortak düşünceler geliştirmesine, iletişim ağlarının oluşmasına katkıda bulunması için çoban ateşi niteliği taşıyacağına inanıyorum. Bu coğrafyaya yönelik yapılacak her türlü faaliyet projelere kapımız açık” dedi.
Türk dünyası 21. yüzyıla damgasını vuracak
Balkanlar, Kosova ile Türk Dünyası ilişkileri konulu söyleşiyi gerçekleştiren Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ise 21. yüzyılın Türk dünyası ve Türk Medeniyetinin hakim olacağı bir yüzyıl olacağını ifade etti. Bakan Damka, “Kosova’dan Balkanlardan ana vatanımızın ve Türk Dünyasının bütün ülkelerindeki gençlerimiz 21. Yüzyılda Türk Dünyası Medeniyetini ortaya koyacaklardır. Kosova 2008 yılında kurulmuş bir Cumhuriyet ama Kosova içerisinde yaşayan bir Türk toplumu var. Her ne kadar nüfusumuz az dahi olsa etkin bir Türk nüfusuna sahibiz. Türkçe eğitimiyle, Türk kültürüyle, Türk diliyle canlı yaşayan bir toplum olarak Balkanlarda Türk 1389 yılından bu yana yaşamını sürdürmektedir. Bizim bu topraklardaki varlığımız ve Türk bayrağının dalgalanması, Türk dilinin yaşatılması asıl ve esas amaçlarımızdan biridir” şeklinde konuştu.
Projede 80 üniversite yer alıyor
Türk dünyasından yaklaşık 80 üniversitenin yer aldığı Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı projesinin amacı gençlerin, Türk Dünyası hakkında bilişsel ve duyuşsal farkındalıklarını geliştirmek, gençlerin bilişsel haritalarını değiştirmek varsa önyargılarını değiştirmek, aynı soydan gelen gençlerin aynılıkları, benzerliklerin farkına varmasını sağlamak, gençlerin kültüre ait ortak ve temel değerleri kazanmalarını sağlamak ve gençlerde temel becerileri geliştirmektir. Bu amacı gerçekleştirebilmek için, üniversitelerde seçmeli ders olarak okutulmak üzere “Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı” isimli bir ders programı geliştirilmesi, bu programın belirlenen üniversitelerde uygulanması ve programın etkililiğinin değerlendirilmesi planlanmıştır. Proje koordinatörlerinden Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Erdal Bay, Doç. Dr. Mustafa Gültekin, Doç. Dr. Mustafa Mete, Dr. Levent Yıkıcı ve Doç. Dr. Recep Kahramanoğlu proje faaliyetlerinin yürütülmesinde aktif görev almaktadır.

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