Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 17 tutuklama

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik son 1 haftada düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 367 şüpheliden 17'si, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli semtlerde son 1 haftada uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çok sayıda operasyon gerçekleştirdi. Özel harekat ekiplerinin de katıldığı baskınlarda 367 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 1 kilo 154 gram metamfetamin, 936 gram eroin, 261 gram esrar, 113 gram bonzai, 217 uyuşturucu hap, 4 hassas terazi ile 3 tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 350 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı, 17 şüpheli ise 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2021-11-15 14:53:39



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