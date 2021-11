Şehitkamil’de binlerce fidan toprakla buluştu Şehitkamil’de 94 bin 60 metrekare alan yeşillendirildi

Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz’un fotoğrafı ortaya çıktı

“Her Bahar Bir Orman, Bi Dünya Yeşil” projesi kapsamında 23’üncü Etap Şehitkamil Ormanı, Alparslan Mahallesi’nde oluşturuldu. 94 bin 60 metrekare alana 5 bin 922 adet fidan dikildi.

Şehitkamil Belediyesi tarafından 12 yıl önce hayata geçirilen “Her Bahar Bir Orman, Bi Dünya Yeşil Projesi” kapsamında binlerce fidan daha toprakla buluşturuldu. Yılda 2 defa yapılan fidan dikim etkinliğiyle 23’üncü Etap Şehitkamil Ormanı, Alparslan Mahallesi’nde oluşturuldu. Toplam 94 bin 60 metrekare alan üzerine kurulan 23’üncü Etap Şehitkamil Ormanı’na toplam 5 bin 922 fidan dikildi. Fidan dikim programına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, il protokolü, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.



“İnşallah, bundan sonraki görev süremiz boyunca da bu etkinlikleri devam ettireceğiz”

2009 yılından bu yana ağaçlandırma çalışması yaptıklarını söyleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ağaçlandırma konusunda çalışmalarına devam edeceklerini dile getirerek, “Şehitkamil Belediyesi olarak 2009 yılında başlatmış olduğumuz ağaçlandırma etkinliklerimizde pandemi nedeniyle 3 tanesini vatandaşlarımızdan yoksun olarak gerçekleştirdik. Allah’a şükür pandeminin etkisinin azalmasıyla birlikte vatandaşlarımızla birlikte yine fidanları topraklarla buluşturuyoruz. Şehitkamil Belediyesi olarak yeşile vermiş olduğumuz değer noktasında Orman Müdürlüğümüz, Milli Emlak Müdürlüğümüz tarafından gösterilen her noktada ağaçlandırma çalışması yaptık. Son olarak Beylerbeyi Mahallesi'nden başlayıp Gazikent Mahallemizin arka kısımlarına kadar olan geniş bir alanımız vardı. Bu alanlarımızı da etaplar içerisine dahil ettik. Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan her kavşaktaki boş alanlara ağaç dikilmesi etkinliğine; biz de şehrin bu boyutunda yapmaya gayret gösterdik. Geçmiş dönemlerde büyüklerimiz; bu şehrin yeşillendirilmesi adına hep çam ağacı dikmişler, Allah hepsinden razı olsun. Bugün Dülük Ormanı, Burç Ormanı, Erikçe Ormanı onların sayesinde yeşererek bu günlere geldi. Bu işi bilenlere sorduğumuzda yalnızca çam ağacının değil, diğer bitkilerin de ekilmesinin daha faydalı olacağının söylenmesinin üzerine biz de bugün gerçekleştirdiğimiz etkinlikte zeytin, badem, çitlembik, kızılçam gibi ürünlerle çeşitliliği arttırmaya gayret gösteriyoruz. Bunun nedeni; doğal ortamı korumak, hayvanların beslenmesini sağlayabilmek olduğu için bu faaliyetimizi devam ettiriyoruz. Özellikle köylere yakın alanlarda mümkün olduğu kadar zeytin, badem gibi ağaçlarımızı ekmeye çalışıyoruz. İnşallah, bundan sonraki görev süremiz boyunca da bu etkinlikleri devam ettireceğiz. İnşallah, sizlerin desteğiyle ekmiş olduğumuz bu fidanların etrafını çitlerle çevireceğiz. 2 yıl boyunca fidanlarımızın sulamalarını yapacağız ondan sonra doğal ortamlarına bırakacağız. Çok şükür şu ana kadar yaptığımız bu etkinliklerde yüzde 98’e yakın bitkilerin tutması söz konusu ve inşallah bu durum böyle devam eder” dedi.



“Şehitkamil Belediyesi yaparsa en iyisini yapar”

Ağaçlandırma konusunda Şehitkamil Belediyesinin en iyisini yaptığını belirten Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise çalışmalardan dolayı emeği geçenlere teşekkür ederek, “Öncelikle Rıdvan Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Zaten Şehitkamil Belediyesinin amblemi bile her şeyi anlatıyor. Rıdvan Başkanımız Şehitkamil ilçesini cennete dönüştürmek isteyen bir anlayışla yola çıktı ve ustalık döneminde. Şehitkamil'deki bütün kardeşlerimizin, çalışma arkadaşlarımızın eline yüreğine sağlık. Bu iş takım işi. Başkanından çaycısına, temizlikçisinden ağaç dikenine teşekkür ediyorum. Şöyle bakınca burada bir düzen var. Toprağın kalitesi, sulama aletleri hepsi birinci sınıf ürün. Şehitkamil Belediyesi yaparsa en iyisini yapar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.