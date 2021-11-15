Polis kaçakçılara göz açtırmıyor: 17 tutuklama

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü kaçakçılara yönelik yaptığı operasyonlarla çok sayıda kaçak ürün ele geçirirken 17 şahıs yakalanarak tutuklandı.

Kaçakçılara yönelik operasyonlara hız kesmeden devam eden Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yaptığı operasyonlar sonucu; 2 bin 166 paket gümrük kaçağı sigara, 19 bin 700 adet dolu makaron, 12 bin 200 adet boş makaron, 168 litre dökme içki, 19 şişe gümrük kaçağı alkol, 34 adet tabanca, 3 adet tüfek, 35 adet şarjör, 182 adet dolu fişek, 6 adet kılıçbıçak ele geçirdi. Ekipler, operasyon kapsamında 85 şüpheli hakkında yasal işlem yaptı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 17’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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