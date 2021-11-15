GTO'da bölgenin öncelikleri masaya yatırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GTO'da bölgenin öncelikleri masaya yatırıldı

İHA

GTO'da bölgenin öncelikleri masaya yatırıldı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı M. Tuncay Yıldırım, uluslararası fon sağlayıcı kurum temsilcilerine Suriye iç savaşı sebebiyle yaşanan zorunlu göçün sadece sığınmacıları değil, yerel halkı da mağdur ettiğini belirterek destek mekanizmalarını programlarken bu durumu göz ardı etmeden yerel diyaloğu önemsemeleri gerektiğini söyledi.
GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, GTO Gaziantep AB Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen “Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları ile Diyalog Toplantısı”nda Alman Uluslararası İşbirliği Kuruluşu (GIZ), Uluslararası Göç Politikası Geliştirme Merkezi (ICMPD), Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Katar Hayır Kurumu (Qatar Charity), SPARK, Sparkassenstiftung, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Birleşmiş Milletler Çocuklar İçin Uluslararası Yardım Fonu (UNICEF) ve Gaziantep Endüstriyel Tasarım ve Modelleme Merkezi (GETHAM) temsilcileri ile bir araya geldi.
GTO’nun stratejik öncelikleri ve hedefleri çerçevesinde Gaziantep ve bölgesine yönelik yapacağı çalışmalar ile uluslararası kuruluşların Gaziantep ve bölgeye yönelik temel hedef ve öncelikleri arasında uyumu sağlamak hedefi ile düzenlenen toplantıda konuşan Yıldırım, bölgeye yönelik çalışmalar için harcanan kaynakların verimli kullanımı için yerel diyaloğun önemine dikkat çekerek “Yerel topluluklar ve yerel öncelikler için yerel diyalog kurun” çağrısında bulundu.
“Mülteci olmak bir tercih değil ama mültecilerle yaşamak da bir tercih değil”
Gaziantep’teki mülteci konusuna değinen GTO Yönetim Kurulu Başkanı M. Tuncay Yıldırım, “Gaziantep Ticaret Odası için sorunun değil çözümün parçası olmak kurumsal bir kültürdür. Odamız 122 yıllık tarihi boyunca üyesi, şehri ve ülkesi için attığı her adımda bu kültür ile hareket etti ve etmeye de devam ediyor. Bu kültür ile hayata geçirmek istediğimiz ajandamızda birçok proje, çalışma var. Ancak bulunduğumuz coğrafyadaki Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler (GKAS) gerçeği tüm bu çalışmalara odaklamak istediğimiz enerjimizi ve kaynaklarımızı bizden çalıyor. Mağdur sadece göçmenler değil aynı zamanda yerel halk. Yani geçirdiğimiz yıllar her iki taraf için de zor yıllar oldu. Birçoğunuz yarın ülkelerinize dönüp bu gerçeği arkanızda bırakacaksınız. Ama biz, belki de nesiller boyunca bu gerçeğin etkisini olumlu ya da olumsuz hissedeceğiz” dedi.
“GTO yerel diyalog noktanız olmaya hazır”
GTO’nun çözüm ortaklığı yapmaya hazır olduğunu söyleyen Yıldırım, “Sorunun kökten çözümü bizim gibi sivil örgütleri aşan, devletlerarası siyasi bir durum. Bize düşen sorunun olumsuz etkilerini azaltmak, riskleri avantaja çevirmek. Bizim ajandamızda Odamızın stratejik öncelikleri ve hedefleri çerçevesinde ilimiz ve bölgemiz için hayata geçirmeyi hedeflediği birçok çalışma var. Bunlar; girişimcilik, kurumsallaşma, markalaşma, uluslararasılaşma, dijitalleşme, üretim ve pazarlama kapasitesinin geliştirilmesi, iş ve iş gücü yaratma ve niteliklerini arttırma odaklı geniş bir yelpazede üyelerimizin, şehrimizin ve bölgemizin ihtiyaç ve önceliklerini kapsayan çalışmalar. Bu toplantı vesilesiyle bölgemizde destek faaliyetleri yürüten uluslararası kuruluşların da temel hedef ve öncelikleri arasında bu alanları görmüş olmak, onlarla yapılacak iş birliği ve diyalog açısından sevindirici ve yapıcı durum olduğunu belirtmek isterim. Tüm olası iş birliklerimizde, sizin ve bizim kaynaklarımızın doğru kullanılabilmesi en büyük önceliğimiz olmalı. Bunun için de Yerel Diyalog’u güçlü tutmanız gerek Gaziantep Ticaret Odası olarak sizlerin yerel diyalog noktanız olabiliriz. Güçlü bir yerel diyalog ve iş birliği sayesinde, kaynakların mükerrer önceliklere aktarılmasını önleyebiliriz. Kaynakların kullanıldığı çalışmaların etki analizi yapılsın. Teoride iyi olup pratikte hiçbir etki yaratmayan bir alana akmasın kaynaklar. İhtiyaçlarımızın analizi yapılsın. Lütfen iş birliklerimiz ve çözüm ortaklıklarımız için başlangıç noktası kaynakların kullanım aşaması olmasın. Yerel topluluklar ve yerel öncelikler için yerel diyalog kurun” şeklinde konuştu.
Toplantıya katılan uluslararası sivil toplum kuruluşu temsilcileri ise yaptıkları değerlendirmelerde GTO ile bugüne kadar yaptıkları iş birliklerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, bundan sonraki süreçte çalışmalarında yerelin ihtiyaçlarına odaklanmanın doğru bir perspektif olduğunu belirttiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polis kaçakçılara göz açtırmıyor: 17 tutuklama
YEREL HABERLER Polis kaçakçılara göz açtırmıyor: 17 tutuklama
Uyuşturucu tacirlerinin en gizli bölmeleri bile tek tek tespit ediyor Ekipler, etkisiz hale getirilen şahsın sırtındaki yelekte ve elektrik buatında uyuşturucu buldu
YEREL HABERLER Uyuşturucu tacirlerinin en gizli bölmeleri bile tek ...
Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 17 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 17 tutuklama
Şehitkamil’de binlerce fidan toprakla buluştu Şehitkamil’de 94 bin 60 metrekare alan yeşillendirildi
YEREL HABERLER Şehitkamil’de binlerce fidan toprakla ...
Büyükşehir, soğuk kış günlerinde de yaşlıların gözü kulağı, eli ayağı
YEREL HABERLER Büyükşehir, soğuk kış günlerinde de yaşlıların gözü ...
Gaziantep Büyükşehir’den çiftçiye buğday tohumu 100 çiftçiye 100 ton buğday tohumu
YEREL HABERLER Gaziantep Büyükşehir’den çiftçiye buğday tohumu 100 ...
Tramvay çarpmasıyla yaralandı, yaşama tutunamadı
YEREL HABERLER Tramvay çarpmasıyla yaralandı, yaşama tutunamadı
Tramvayın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti Yaşlı adam, 12 günlük yaşam savaşını kaybetti
YEREL HABERLER Tramvayın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti Yaşlı ...
Tedavi edilmeyen diyabet, inme ve körlük sebebi olabilir
YEREL HABERLER Tedavi edilmeyen diyabet, inme ve körlük sebebi ...
Adriyatikten Çin seddine Gaziantep Üniversitesi rüzgarı
YEREL HABERLER Adriyatikten Çin seddine Gaziantep Üniversitesi ...
Türk Ulaşım Sen'de Mehmet Çalışkan dönemi
YEREL HABERLER Türk Ulaşım Sen'de Mehmet Çalışkan dönemi
Şahinbey Ampute'den farklı galibiyet
YEREL HABERLER Şahinbey Ampute'den farklı galibiyet
Abdülkadir Güldiken cami hizmete girdi
YEREL HABERLER Abdülkadir Güldiken cami hizmete girdi
Jandarmadan şehit ve gazi çocuklarına piknik Şehit ve gazi çocukları askerlerle piknik yaptı
YEREL HABERLER Jandarmadan şehit ve gazi çocuklarına piknik Şehit ve ...
Kafasına kalas düşen inşaat ustası öldü
YEREL HABERLER Kafasına kalas düşen inşaat ustası öldü
Başına kalas düşen inşaat işçisi kurtarılamadı
YEREL HABERLER Başına kalas düşen inşaat işçisi kurtarılamadı
12'nci kattan asansör boşluğuna düşen boya ustası öldü
YEREL HABERLER 12'nci kattan asansör boşluğuna düşen boya ustası ...
12. kattan asansör boşluğuna düşen boya işçisi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 12. kattan asansör boşluğuna düşen boya işçisi ...
Dünya Diyabet Günü’nde uyarı SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Baştemir: “Covid-19, tüm düzenli randevularınızı almanızı engellediyse, şimdi olabildiğince iyi ve sağlıklı olduğunuzdan emin olmak için sağlık ekibinizle yeniden bağlantı kurmanın zamanıdır”
YEREL HABERLER Dünya Diyabet Günü’nde uyarı SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. ...
Samsun protokolü Şehitkamil Belediyesinin projelerini inceledi
YEREL HABERLER Samsun protokolü Şehitkamil Belediyesinin projelerini ...
Oğuzeli Yüzme Havuzu'nun açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Oğuzeli Yüzme Havuzu'nun açılışı yapıldı
MHP'li Varlı: CHP'nin Cumhurbaşkanı'na düşmanlığı, gözlerini kör etmiş
YEREL HABERLER MHP'li Varlı: CHP'nin Cumhurbaşkanı'na düşmanlığı, ...
MHP MYK Üyesi Necmi Yıldırım: “Bu ülke dolarla kurulmadı” MHP 'Adım Adım 2023 İl İl Anadolu' programı Gaziantep’te yapıldı MHP MYK Üyesi Muharrem Varlı: “İttifak olmasa dahi Tayyip Erdoğan mı Selahattin Demirtaş mı diye sorsalar yüz defa Tayyip Erdoğan derim”
YEREL HABERLER MHP MYK Üyesi Necmi Yıldırım: “Bu ülke dolarla ...
Gaziantep'te suç örgütüne operasyonda 17 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'te suç örgütüne operasyonda 17 tutuklama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.