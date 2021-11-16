GSO MEM’de "Endüstri 4.0 ve sanayide dijital dönüşüm" toplantısı düzenlenecek GSO KoçSistem iş birliğinde sanayide dijital dönüşümün önemi anlatılacak

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile KoçSistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş. iş birliğinde 18 Kasım 2021 Perşembe günü "Endüstri 4.0 ve Sanayide Dijital Dönüşüm" toplantısı düzenlenecek.

Serdar Kuzuloğlu’nun Endüstri 4.0 ve IOT (Nesnelerin İnterneti) hakkında bilgi vereceği programda, Murat Koncuk ve Nazım Tercan da KoçDigital, IOT ve Endüstri 4.0 konularını ele alacak. Firmaların dijital dönüşüm, IOT (Nesnelerin İnterneti) ve Endüstri 4.0 süreçlerine katkı sağlanması amacı ile düzenlenecek toplantı, Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi’nde (GSOMEM)’de gerçekleştirilecek. Toplantı ile sanayinin rekabet gücünün artırılması, ülke ekonomisinin büyümesi ve gelişmesi hedefleniyor.

Son yıllarda önemi daha da artan sanayide dijital dönüşüm konusunun anlatılacağı toplantıda konuşmacılar, dijitalleşen sistemler sayesinde firmaların ve çalışanların yeni döneme entegrasyonu, sektörde faaliyet gösteren işletmeler için Endüstri 4.0 ile ilgili bilinci ve farkındalığı artırabilecek hamlelerin üzerinde duracak.

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