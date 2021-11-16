Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

DHA

Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 6 gözaltı


GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY'ye yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 'mahrem imam' olduğu belirlenen 6 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, terör örgütünün mali yapısı ile ilgili hazırlanan MASAK raporunun incelenmesiyle 7 şüphelinin kimliği belirlendi. Emniyet ve eğitim alanlarında 'mahrem imam' olarak görev aldıkları saptanan 7 kişinin yakalanması için Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda ismi açıklanmayan 6 kişi, gözaltına alındı. Adresinde bulunamayan şüphelinin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2021-11-16 13:47:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Galericiler sitesini yarış pistine çeviren sürücülere ceza yağdı Trafik canavarlarını sosyal medya yakalattı
YEREL HABERLER Galericiler sitesini yarış pistine çeviren sürücülere ...
Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarını ...
Vahşice öldürülen kadının cesedi bulundu Kadının cesedi, boğazı kesilmiş ve defalarca bıçaklanmış halde boş arazide bulundu Cesedin kimliği tespit edilemedi, zanlı ya da zanlıları bulmak için çalışma başlatıldı
YEREL HABERLER Vahşice öldürülen kadının cesedi bulundu Kadının ...
Doğal antibiyotik özelliği taşıyan beyrana yoğun ilgi
YEREL HABERLER Doğal antibiyotik özelliği taşıyan beyrana yoğun ilgi
Gaziantep´te bıçaklanıp, boğazı kesilmiş kadın cesedi bulundu
YEREL HABERLER Gaziantep´te bıçaklanıp, boğazı kesilmiş kadın cesedi ...
GSO MEM’de "Endüstri 4.0 ve sanayide dijital dönüşüm" toplantısı düzenlenecek GSO KoçSistem iş birliğinde sanayide dijital dönüşümün önemi anlatılacak
YEREL HABERLER GSO MEM’de "Endüstri 4.0 ve sanayide dijital dönüşüm" ...
Beykent Mahallesi’nde asfalt çalışmaları başladı Asfaltlama çalışmaları memnuniyetle karşılandı
YEREL HABERLER Beykent Mahallesi’nde asfalt çalışmaları ...
Araban’da alevlere teslim olan traktörü çiftçiler söndürdü
YEREL HABERLER Araban’da alevlere teslim olan traktörü çiftçiler ...
SMA hastası Medine´nin hayali sağlığına kavuşup yaşıtları gibi okula gitmek
YEREL HABERLER SMA hastası Medine´nin hayali sağlığına kavuşup ...
ALG Sporlu Ebru Topçu, Tam Saha dergisine konuştu
YEREL HABERLER ALG Sporlu Ebru Topçu, Tam Saha dergisine konuştu
BM'den Gaziantep baklavasının tescil hikayesini örnek gösterdi Coğrafi işaret alan gaziantep baklavası rakiplerine göre pazarlamada avantaj sahibi
YEREL HABERLER BM'den Gaziantep baklavasının tescil hikayesini örnek ...
Tahmazoğlu gençlerle bir araya geldi Tahmazoğlu gençlerle spor yaptı, müzik dinledi
YEREL HABERLER Tahmazoğlu gençlerle bir araya geldi Tahmazoğlu ...
GTO'da bölgenin öncelikleri masaya yatırıldı
YEREL HABERLER GTO'da bölgenin öncelikleri masaya yatırıldı
Polis kaçakçılara göz açtırmıyor: 17 tutuklama
YEREL HABERLER Polis kaçakçılara göz açtırmıyor: 17 tutuklama
Uyuşturucu tacirlerinin en gizli bölmeleri bile tek tek tespit ediyor Ekipler, etkisiz hale getirilen şahsın sırtındaki yelekte ve elektrik buatında uyuşturucu buldu
YEREL HABERLER Uyuşturucu tacirlerinin en gizli bölmeleri bile tek ...
Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 17 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 17 tutuklama
Şehitkamil’de binlerce fidan toprakla buluştu Şehitkamil’de 94 bin 60 metrekare alan yeşillendirildi
YEREL HABERLER Şehitkamil’de binlerce fidan toprakla ...
Büyükşehir, soğuk kış günlerinde de yaşlıların gözü kulağı, eli ayağı
YEREL HABERLER Büyükşehir, soğuk kış günlerinde de yaşlıların gözü ...
Gaziantep Büyükşehir’den çiftçiye buğday tohumu 100 çiftçiye 100 ton buğday tohumu
YEREL HABERLER Gaziantep Büyükşehir’den çiftçiye buğday tohumu 100 ...
Tramvay çarpmasıyla yaralandı, yaşama tutunamadı
YEREL HABERLER Tramvay çarpmasıyla yaralandı, yaşama tutunamadı
Tramvayın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti Yaşlı adam, 12 günlük yaşam savaşını kaybetti
YEREL HABERLER Tramvayın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti Yaşlı ...
Tedavi edilmeyen diyabet, inme ve körlük sebebi olabilir
YEREL HABERLER Tedavi edilmeyen diyabet, inme ve körlük sebebi ...
Adriyatikten Çin seddine Gaziantep Üniversitesi rüzgarı
YEREL HABERLER Adriyatikten Çin seddine Gaziantep Üniversitesi ...
Türk Ulaşım Sen'de Mehmet Çalışkan dönemi
YEREL HABERLER Türk Ulaşım Sen'de Mehmet Çalışkan dönemi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.