SANKO Park AVM, ara tatili eğlenceli hale getiriyor

En sevilen çizgi film kahramanlarından biri olan Pırıl ve Arkadaşları, Gaziantep’in kalbi Sanko Park Alışveriş Merkezi’nde çocuklarla buluşacak.

TRT Çocuk’un sevilen karakterlerinden Pırıl ve Arkadaşları hem müzikal hem de öğretici etkinlikleriyle çocuk ziyaretçilere neşeli anlar yaşatacak. 192021 Kasım tarihlerinde tüm çocuk ziyaretçilerin katılabileceği Pırıl Çocuk Etkinliği, Sanko Park 1. kat etkinlik alanında her gün 14.0016.00 ve 18.00 saatlerinde ücretsiz olarak izlenebilecek.



SANKO Park

“Gaziantep’in alışveriş merkezi” Sanko Park, 2009 yılında faaliyete başladı. Toplam 127.489 m2 inşaat alanı ve 56.144 m2 kiralanabilir alanı bulunan Sanko Park’ta, her ihtiyaca yanıt veren 180 mağaza yer alıyor. Sanko Park’ta, 3.389 m2 alanı ve 10 adet sinema salonu ile hizmet veren Avşar Sinemaları’nda vizyondaki filmler gösterime alınırken, Play Park tarafından işletilen 4 bin 271 m2 alana sahip bowling ve eğlence merkezi ile gençlere eğlenceli vakit geçirme imkânı sunuluyor. 1.600 m2 alanda hizmet veren donanımlı bir spor salonuna sahip olan Sanko Park, sağlıklı yaşamdan vazgeçmeyenler için hizmet veriyor. Sanko Park Alışveriş Merkezi’nde yer alan Sanko Sanat Galerisi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ilk özel sanat galerisi olma özelliği taşıyor. 2020 yılına kadar 600’den fazla sanatçı tarafından hazırlanan 470 sergiye ev sahipliği yapan Sanko Sanat Galerisi, iki kez de uluslararası sanat çalıştayı düzenlenmesine öncülük etmiştir.

Bin 200 araç kapasiteli kapalı otoparkının yanında 50 araç kapasiteli Vale Park ile ziyaretçilerini ağırlayan Sanko Park, konuklarına ayrıcalıklı hizmet sağlıyor.

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