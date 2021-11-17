MHP’li Taşdoğan'dan yerelleşme projesi için destek çağrısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Doç.Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, 11. Kalkınma Planı’nda da yer alan Türkiye İlaç Yerelleşme Projesi’nin desteklenmesi konusunda çağrı da bulundu.

MHP Gaziantep Milletvekili Doç.Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yapmış olduğu konuşmada Türkiye İlaç Yerelleşme Projesi’nin ülkemiz açısından çok önemli olduğunu ve desteklenmesi gerektiğini vurguladı. MHP Gaziantep Milletvekili Taşdoğan yapmış olduğu konuşmada, “Ülkemizde özellikle son 5 yıl içerisinde birçok sektör ve sanayi kolunda yaşanan millileşme hamleleri kamuoyunun dikkatini çekmektedir. Bizler de tüm bu gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Türkiye Sağlık Sektörüne genel bakışla bir değerlendirme yaptığımızda; spesifik bir alan ve çalışma olarak 2004 yılında “Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı” ile beraber Türkiye’de, sağlık hizmetlerine ve tedaviye erişim açısından çok büyük bir gelişme sağlanmıştır. Özellikle 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında kurulan Cumhur İttifakının oluşturduğu millet aklı ve milli iklimi göz önünde bulundurduğumuzda 11. Kalkınma Planı’nda da yer alan Türkiye İlaç Yerelleşme Projesi, Türk milletinin geleceği için hayati öneme sahip çalışmalar arasındadır. Ülke olarak, bu çalışmaları desteklemek, katkı ve projeksiyon sağlamak millileşmenin motivasyonu için büyük önem arz etmektedir" diye konuştu.

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