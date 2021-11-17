Başkan Özkeçeci Nurdağı'nda

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Özkeçeci Nurdağı'nda

İHA

Başkan Özkeçeci Nurdağı'nda

AK Parti İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci. Nurdağı ilçesine giderek, ilçe teşkilatını ziyaret etti.
AK Parti Nurdağı İlçe Teşkilatını ziyaret eden İl Başkanı Eyup Ökkeçeci, ilçe Başkanı Ramazan Analık ve ilçe yönetimiyle bir araya geldi. İlçe Başkanı Analık'tan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Özkeçeci, ilçe yöneticileriyle de teşkilat çalışmalarını değerlendirdi. Ziyaretine Nurdağı esnafı ile bir araya gelerek devam eden İl Başkanı Özkeçeci, esnafın talep ve beklentilerini dinledi. Özkeçeci, Nurdağı esnafı ile sohbetinde her zaman vatandaşın yanında olduklarını belirterek, "İlimizde ve ilçelerimizde çalışan ve ekonomimizin temel yapı taşı olan esnaflarımızın ve kıymetli hemşerilerimizin her zaman yanındayız. Tüm sorunların takipçisi olacak, en kısa sürede sonuçlandırılması adına gayret edeceğiz" diye konuştu.
Nurdağı Galericiler Sitesi esnafı ile de buluşan Eyup Özkeçeci, Türkiye’nin en büyük 2. el hafif ticari araçlar merkezi konumunda olan Nurdağı'ndaki galerici esnafının işleri hakkında sohbet ederek, istişarelerde bulundu.
Özkeçeci'ye Nurdağı ziyaretinde İl Kadın Kolları Başkanı Feray Yılmaz ve il yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MHP’li Taşdoğan'dan yerelleşme projesi için destek çağrısı
YEREL HABERLER MHP’li Taşdoğan'dan yerelleşme projesi için destek ...
Üniversite öğrencilerine organ bağışı eğitimi Medical Park Gaziantep Hastanesi Organ Bağışı için Üniversite Öğrencileriyle Buluştu
YEREL HABERLER Üniversite öğrencilerine organ bağışı eğitimi Medical ...
Gaziantep'te 'sahte altın' operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 'sahte altın' operasyonu: 5 gözaltı
6 saat sonra bulunan parmak yerine dikildi
YEREL HABERLER 6 saat sonra bulunan parmak yerine dikildi
Gaziantep'te trafik kazaları mobese kameralarında
YEREL HABERLER Gaziantep'te trafik kazaları mobese kameralarında
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başkan Şahin'e ödül
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başkan Şahin'e ödül
Cumhurbaşkanı’ndan Tahmazoğlu’na ödül
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı’ndan Tahmazoğlu’na ödül
Gaziantep´te bıçaklanıp, boğazı kesilmiş kadın cesedi bulundu (2)
YEREL HABERLER Gaziantep´te bıçaklanıp, boğazı kesilmiş kadın cesedi ...
Canice öldürülen kadının kimliği tespit edildi Ablası vahşete tepki gösterdi Cenaze otopsi işlemleri sonrası aileye teslim edildi
YEREL HABERLER Canice öldürülen kadının kimliği tespit edildi Ablası ...
Gazi şehir, Gazi yarı maratonu’na hazır
YEREL HABERLER Gazi şehir, Gazi yarı maratonu’na hazır
Saha EXPO Fuarı Gaziantep sanayisi için fırsat oldu Gaziantep’in savunma sanayi potansiyeli saha EXPO 2021’de tanıtıldı
YEREL HABERLER Saha EXPO Fuarı Gaziantep sanayisi için fırsat ...
SANKO Park AVM, ara tatili eğlenceli hale getiriyor
YEREL HABERLER SANKO Park AVM, ara tatili eğlenceli hale getiriyor
Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
Galericiler sitesini yarış pistine çeviren sürücülere ceza yağdı Trafik canavarlarını sosyal medya yakalattı
YEREL HABERLER Galericiler sitesini yarış pistine çeviren sürücülere ...
Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarını ...
Vahşice öldürülen kadının cesedi bulundu Kadının cesedi, boğazı kesilmiş ve defalarca bıçaklanmış halde boş arazide bulundu Cesedin kimliği tespit edilemedi, zanlı ya da zanlıları bulmak için çalışma başlatıldı
YEREL HABERLER Vahşice öldürülen kadının cesedi bulundu Kadının ...
Doğal antibiyotik özelliği taşıyan beyrana yoğun ilgi
YEREL HABERLER Doğal antibiyotik özelliği taşıyan beyrana yoğun ilgi
Gaziantep´te bıçaklanıp, boğazı kesilmiş kadın cesedi bulundu
YEREL HABERLER Gaziantep´te bıçaklanıp, boğazı kesilmiş kadın cesedi ...
GSO MEM’de "Endüstri 4.0 ve sanayide dijital dönüşüm" toplantısı düzenlenecek GSO KoçSistem iş birliğinde sanayide dijital dönüşümün önemi anlatılacak
YEREL HABERLER GSO MEM’de "Endüstri 4.0 ve sanayide dijital dönüşüm" ...
Beykent Mahallesi’nde asfalt çalışmaları başladı Asfaltlama çalışmaları memnuniyetle karşılandı
YEREL HABERLER Beykent Mahallesi’nde asfalt çalışmaları ...
Araban’da alevlere teslim olan traktörü çiftçiler söndürdü
YEREL HABERLER Araban’da alevlere teslim olan traktörü çiftçiler ...
SMA hastası Medine´nin hayali sağlığına kavuşup yaşıtları gibi okula gitmek
YEREL HABERLER SMA hastası Medine´nin hayali sağlığına kavuşup ...
ALG Sporlu Ebru Topçu, Tam Saha dergisine konuştu
YEREL HABERLER ALG Sporlu Ebru Topçu, Tam Saha dergisine konuştu
BM'den Gaziantep baklavasının tescil hikayesini örnek gösterdi Coğrafi işaret alan gaziantep baklavası rakiplerine göre pazarlamada avantaj sahibi
YEREL HABERLER BM'den Gaziantep baklavasının tescil hikayesini örnek ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.