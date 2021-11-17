GTO'nun yeni ihracat rotası: Şili Yıldırım: "Şili ile olan gönül bağımızı ticaret bağıyla pekiştirmeliyiz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GTO'nun yeni ihracat rotası: Şili Yıldırım: "Şili ile olan gönül bağımızı ticaret bağıyla pekiştirmeliyiz"

İHA

GTO'nun yeni ihracat rotası: Şili Yıldırım: "Şili ile olan gönül bağımızı ticaret bağıyla pekiştirmeliyiz"

Gaziantep Ticaret Odası, üyeleri için yeni pazarlar oluşturmak ve yeni ihracat rotaları çizmek için yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek, GTO bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Dış Ticaret İstihbarat Merkezi organizasyonuyla "Şili ile Ticaret ve Yatırım Fırsatları" toplantısı düzenledi.
Gaziantep’in Şili ile ticari ilişkilerinin, yeni fırsatların ve Şili ekonomisinin derinlemesine irdelendiği toplantı GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıdırım, Şili Gaziantep Fahri Konsolosu Özgür Özdağlı, GTO Yönetim Kurulu Üyesi Kerim Akdoğan, ProChile Şili Ticaret Ofisi Ticaret Direktörü Özge Tüysüzoğlu Garate ve GTO üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Şili’nin genel ekonomik durumu, ticari altyapısı, yatırım fırsatları, ithalatihracat için potansiyel sektörler ve devlet teşvikleri hakkında sunumların gerçekleştirildiği toplantının açılış konuşmasını yapan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Latin Amerika’da Türkiye Cumhuriyeti’ni tanıyan ilk devletin Şili olduğunu ve bu nedenle Şili halkıyla aralarında bir gönül bağı olduğunu vurguladı. Yıldırım, “Şili bizim için her zaman dost ve kardeş ülkedir. Latin Amerika’da ülkemizi ilk tanıyan devlet olan Şili ile ve halkıyla gönül bağımız var. Bu toplantıyla bir araya geliş sebebimiz, bu gönül bağını ticaret bağıyla pekiştirmek dedi.
"Şili'yi daha yakından tanımak istiyoruz"
GTO olarak üyelerinin ticaret ufkunu geliştirmek ve yeni pazarları keşfetmelerini sağlamak amacıyla pek çok etkinlik düzenlediklerini ifade eden Başkan Yıldırım şöyle devam etti:
“Bugüne kadar pek çok ülkenin değerli büyükelçileriyle, ticaret müşavirleriyle, iş insanlarıyla üyelerimizi bir araya getirdik, yeni iş birlikleri kurulmasına öncülük ettik. GTO olarak biz, uzman ekibimizle sürekli bir arayış içerisindeyiz. Yegâne amacımız; dünyada ayak basılmadık ülke bırakmamak. Genetik kodlarımıza işlemiz ticaret anlayışımızla tüm ülkelere ulaşmak ve alışveriş yapmak istiyoruz. Biliyoruz ki ticaret yalnızca karşılıklı maddi kazanımları değil, kültürel ve sosyal kazanımları da beraberinde getiriyor. Biz, dost ülke Şili’yi çok daha yakından tanımak, ticari ve kültürel ilişkilerimize yeni bir boyut kazandırmak istiyoruz.”
"Şili ile ticaret hacmimiz artıyor"
Toplantıda yaptığı konuşmada ticari rakamlara da değinen Yıldırım, Şili ile ticarette Gaziantep lehine bir tablo olduğunu ve 2021 yılında toplam ticaret hacminde kayda değer bir gelişme gördüklerini belirterek, “2020 rakamlarına göre Gaziantep’in Şili ile yaklaşık 30 milyon dolarlık bir dış ticaret hacmi var. Geçtiğimiz yıl ihracatımız 16,5 milyon dolar, ithalatımız ise 13 milyon dolar olarak gerçekleşmiş. 2021 yılının ilk 9 ayına, OcakEylül dönemine baktığımızda bir önceki yıla oranla hacimde bir artış görüyoruz. 2020 OcakEylül döneminde yaklaşık 23 milyon dolar olan toplam hacmimiz 2021 OcakEylül döneminde 28 milyon dolara ulaşmış. Bu 28 milyon doların 16 milyon doları şehrimizden Şili’ye yapılan ihracat, 12 milyon doları ise Şili’den yaptığımız ithalat Gaziantep’in ve Şili’nin potansiyelini değerlendirdiğimizde bu rakamların çok daha üzerine çıkabileceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.
"Şili ve Gaziantep arasında köprü görevi görmek istiyoruz"
ProChile Şili Ticaret Ofisi Ticaret Direktörü Özge Tüysüzoğlu Garate, Başkan Yıldırım’ın ardından Şili’nin sunduğu fırsatlar, avantajlar ve ülke ekonomisi hakkında sunum gerçekleştirdi. GTO üyelerinin sorularını yanıtlayan Garate, “Şili ve Gaziantep arasında köprü görevi görmek istiyoruz. Şili ile ticaret yapmak isteyen tüm GTO üyelerine destek olmak ve onları en doğru şekilde yönlendirmek için hazırız" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Özkeçeci Nurdağı'nda
YEREL HABERLER Başkan Özkeçeci Nurdağı'nda
MHP’li Taşdoğan'dan yerelleşme projesi için destek çağrısı
YEREL HABERLER MHP’li Taşdoğan'dan yerelleşme projesi için destek ...
Üniversite öğrencilerine organ bağışı eğitimi Medical Park Gaziantep Hastanesi Organ Bağışı için Üniversite Öğrencileriyle Buluştu
YEREL HABERLER Üniversite öğrencilerine organ bağışı eğitimi Medical ...
Gaziantep'te 'sahte altın' operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 'sahte altın' operasyonu: 5 gözaltı
6 saat sonra bulunan parmak yerine dikildi
YEREL HABERLER 6 saat sonra bulunan parmak yerine dikildi
Gaziantep'te trafik kazaları mobese kameralarında
YEREL HABERLER Gaziantep'te trafik kazaları mobese kameralarında
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başkan Şahin'e ödül
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başkan Şahin'e ödül
Cumhurbaşkanı’ndan Tahmazoğlu’na ödül
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı’ndan Tahmazoğlu’na ödül
Gaziantep´te bıçaklanıp, boğazı kesilmiş kadın cesedi bulundu (2)
YEREL HABERLER Gaziantep´te bıçaklanıp, boğazı kesilmiş kadın cesedi ...
Canice öldürülen kadının kimliği tespit edildi Ablası vahşete tepki gösterdi Cenaze otopsi işlemleri sonrası aileye teslim edildi
YEREL HABERLER Canice öldürülen kadının kimliği tespit edildi Ablası ...
Gazi şehir, Gazi yarı maratonu’na hazır
YEREL HABERLER Gazi şehir, Gazi yarı maratonu’na hazır
Saha EXPO Fuarı Gaziantep sanayisi için fırsat oldu Gaziantep’in savunma sanayi potansiyeli saha EXPO 2021’de tanıtıldı
YEREL HABERLER Saha EXPO Fuarı Gaziantep sanayisi için fırsat ...
SANKO Park AVM, ara tatili eğlenceli hale getiriyor
YEREL HABERLER SANKO Park AVM, ara tatili eğlenceli hale getiriyor
Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
Galericiler sitesini yarış pistine çeviren sürücülere ceza yağdı Trafik canavarlarını sosyal medya yakalattı
YEREL HABERLER Galericiler sitesini yarış pistine çeviren sürücülere ...
Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarını ...
Vahşice öldürülen kadının cesedi bulundu Kadının cesedi, boğazı kesilmiş ve defalarca bıçaklanmış halde boş arazide bulundu Cesedin kimliği tespit edilemedi, zanlı ya da zanlıları bulmak için çalışma başlatıldı
YEREL HABERLER Vahşice öldürülen kadının cesedi bulundu Kadının ...
Doğal antibiyotik özelliği taşıyan beyrana yoğun ilgi
YEREL HABERLER Doğal antibiyotik özelliği taşıyan beyrana yoğun ilgi
Gaziantep´te bıçaklanıp, boğazı kesilmiş kadın cesedi bulundu
YEREL HABERLER Gaziantep´te bıçaklanıp, boğazı kesilmiş kadın cesedi ...
GSO MEM’de "Endüstri 4.0 ve sanayide dijital dönüşüm" toplantısı düzenlenecek GSO KoçSistem iş birliğinde sanayide dijital dönüşümün önemi anlatılacak
YEREL HABERLER GSO MEM’de "Endüstri 4.0 ve sanayide dijital dönüşüm" ...
Beykent Mahallesi’nde asfalt çalışmaları başladı Asfaltlama çalışmaları memnuniyetle karşılandı
YEREL HABERLER Beykent Mahallesi’nde asfalt çalışmaları ...
Araban’da alevlere teslim olan traktörü çiftçiler söndürdü
YEREL HABERLER Araban’da alevlere teslim olan traktörü çiftçiler ...
SMA hastası Medine´nin hayali sağlığına kavuşup yaşıtları gibi okula gitmek
YEREL HABERLER SMA hastası Medine´nin hayali sağlığına kavuşup ...
ALG Sporlu Ebru Topçu, Tam Saha dergisine konuştu
YEREL HABERLER ALG Sporlu Ebru Topçu, Tam Saha dergisine konuştu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.