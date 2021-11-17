Gaziantep'te 31 kilo esrar ele geçirildi

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 31 kilo esrar ve silah ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen ve ismi açıklanmayan kişinin, Barak Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 31 kilo esrar, 1 tabanca, 3 şarjör ve 554 fişek ele geçiren polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette sorgusuna başlanan şüphelinin, işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak'tan adliyeye sevk edileceği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2021-11-17 13:11:30
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