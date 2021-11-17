9 ilde DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütüne finansman sağladığı belirlenen 9 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, DEAŞ silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma yürütüldüğü vurgulandı. Soruşturma kapsamında 9 ilde operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Ülkemizdeki ve Suriye'deki DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarına finansman sağladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik olarak ilimiz merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyon neticesinde toplam 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır."DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2021-11-17 15:01:55



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