Uzman Dr. Özsaraç'tan KOAH uyarısı

Gaziantep Özel MMT Amerikan Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. İlker Özsaraç, 17 Kasım Dünya KOAH Günü'nde yaptığı açıklamada, KOAH hastalığının dünyada ölüm nedenleri arasında 3'üncü sırada yer aldığını ve her yıl bu hastalık yüzünden milyonlarca kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

KOAH'ın (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı), nefes yollarında mikrobik olmayan bir iltihaplanmaya bağlı oluşan ilerleyici bir akciğer hastalığı olduğunu belirten Uzm. Dr. İlker Özsaraç, "KOAH hastalığı özellikle sigara içen kişilerde, bazı mesleklerde karşılaşılan toz, duman, evlerde kullanılan odun, tezek, kök benzeri yakıtlardan çıkan dumanın solunması, akciğerlerde bir çeşit iltihap oluşturarak, akciğerlerin olduğundan daha erken yaşlanmasına neden olur” dedi.

Erken tanı ile hastanın yaşam kalitesinin artırılabileceğini söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. İlker Özsaraç, hastalığın ilerlemiş olduğu olgularda uzun süren öksürük, balgam ve özellikle yürüyüş ve yokuş tırmanmakla oluşan nefes darlığı en sık görünen yakınmalar olduğunu söyledi.

“ Türkiye’de 40 yaş üstü her 5 kişiden 1’i KOAH hastası”

Türkiye’de 40 yaş üstü her 5 kişiden 1’i KOAH hastası olduğunu söyleyen Gaziantep Özel MMT Amerikan Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. İlker Özsaraç, "Erken evrelerde hiçbir yakınma gelişmeyebilir. Bu nedenle 40 yaş üstü, sigara içmiş ya da içmekte olan ve meslek icabı ya da sosyal ortam gereği tozlu ortamlarda bulunan kişilerde müzmin seyirli öksürük, balgam ve nefes darlığı yakınmalarından en az birinin bulunması halinde kişinin bir göğüs hastalıkları hekimi tarafından görülüp nefes ölçüm testini yaptırması gerekmektedir. Türkiye'de 40 yaş üstü her 5 kişiden birinin KOAH hastası. 35 milyona yakın KOAH'lı hastanın sadece 300500 bininin kendisinde hastalık olduğunu biliyor” ifadelerini kullandı.

KOAH’tan korunmanın yolları

Hastalığın tedavisinde özellikle dikkat edilmesi gerekenleri söyleyen Gaziantep Özel MMT Amerikan Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. İlker Özsaraç, "Sigaranın bıraktırılması, uzun süreli KOAH tedavisi ve ani başlayan atakların tedavisidir. KOAH'ı kontrol altına almak ve daha sağlıklı bir yaşam için yapılması gerekenler doğru beslenme, doktor kontrolünde yapılacak düzenli bir egzersiz programı, düzenli uyku ve sigaradan uzak ortamlardır" diye konuştu.

