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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anaokulu öğrencilerinden kardeş mahalledeki çocuklara destek

İHA

Anaokulu öğrencilerinden kardeş mahalledeki çocuklara destek

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Kreş ve Anaokulu öğrencileri tarafından Kardeşlerimle Paylaşıyorum etkinliği kapsamında hazırlanan yardım paketleri, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.
GAÜN Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na bağlı Kreş ve Anaokulu Müdürlüğü Minik Umutlar ve Parlayan Yıldızlar sınıfı öğrencilerinin aileleriyle birlikte hazırladıkları erzak, kitap, oyuncak, kıyafet, defter, ayakkabı ve kırtasiye malzemeleri Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı çeşitli mahallelerde bulunan ailelere teslim edildi.
Pandemi şartları nedeniyle öğrencilerini götüremediklerini belirten Minik Umutlar Sınıfı Öğretmeni Lütfiye Zara Kırcılı, “Paylaşmak ve yardımlaşmanın bizlere hissettirdiği manevi duyguları çocuklarımız aileleriyle birlikte yaşasın istedik, Çocuklarımızın böylesine güzel duyguları paylaşması ve yardımlaşması hepimizi mutlu etti" dedi.
Parlayan Yıldızlar Sınıfı Öğretmeni Büşra Bilge Vural ise bu etkinlikte kendileriyle birlikte ilerleyen ve mutlulukla katılan velilere gönülden teşekkür ederek, “İyilik hiçbir zaman boşa gitmeyen yatırımdır. Çocuklarımızın bu yatırımlarla büyümesi en büyük temennimiz" diye konuştu.

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