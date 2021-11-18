Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti: Soğan kebabı Doğal antibiyotik deposu soğan kebabı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti: Soğan kebabı Doğal antibiyotik deposu soğan kebabı

İHA

Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti: Soğan kebabı Doğal antibiyotik deposu soğan kebabı

Gastronomi şehri Gaziantep’in eşsiz lezzetlerinden biri olan soğan kebabı; lezzetinin yanı sıra kış aylarında gribal enfeksiyonlara karşı bağışıklığı güçlendirdiği için de vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye başladı.
Gastronomi şehri Gaziantep'in önemli lezzetlerinden biri olan soğan kebabı, kış aylarında tercih edilen yemekler arasında yer alıyor. Özellikle pandemi döneminde gribin ve nezlenin doğal ilacı olarak bilinen soğan kebabı, havaların soğumaya başlamasıyla beraber kentteki kebapçılarda pişirilmeye başlandı. İçerisinde bulundurduğu soğanıyla, baharatlarıyla, kuzu etiyle, nar pekmeziyle adeta şifa deposu olan soğan kebabı gribal enfeksiyonlara karşı bağışıklık kazandırdığı için kış aylarında vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.
Soğan kebabının yapılışı hakkında bilgi veren Mutfak Sanatları Merkezi Mutfak Şefi Cuma Kaplan, soğan kebabının yoğun ilgi gördüğünü de belirterek, “Gaziantepliler, mangalı gördüğü gibi hemen kebap yapası gelir. Soğan kebabımızda mevsimsel olarak yaptığımız doğal antibiyotiktir. Soğan kebabının 2 tür yapımı vardır. Birincisi; soğan kebabını mangalda pişirdikten sonra tepsiye alıyoruz. Daha sonra tepsideyken üzerine sos katıyoruz ve kendi buharında pişirip demlendiriyoruz. İkinci yapımı ise yine şişe dizermiş gibi eti ve soğanı tepsiye diziyoruz. Dizdikten sonra sosunu ekliyoruz ve Gazianteplilerin yaptığı gibi mahallelerde bulunan taş fırınlarda pişiriyoruz ya da isteyenler evlerindeki fırınlarda da pişirebilir. İsteyen herkes kolaylıkla yapabilir. Soğan kebabı yaparken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Soğan kebabı yaparken soğanlar çok ufak ve büyük olmayacak. Kebabımız, kebaplık soğan dediğimiz mor soğanla yapılması gerekiyor. Kış aylarına girmemizin ardından talepler gelmeye başladı. Daha biz menümüze dahil etmeden müşterilerimiz soğan kebabını bizden talep etmeye başladı. Mutfak ve Sanatı Merkezine gelen müşterilerimiz bilir mevsimsel olarak menülerimizi düzenleriz. Zaten menümüze kattığımız yemekler çokça talep ediliyor. Ancak soğan kebabımız daha menüde olmamasına rağmen çokça talep görüyor” dedi.

“Soğan kebabımız doğal antibiyotiktir”
Soğan kebabının antibiyotik özelliğinin olduğunu ifade eden Kaplan, kebabının sonbahar ve kış aylarında yapıldığını da sözlerine ekleyerek, “Gaziantep’imizde yemek kültürümüzün yanı sıra kebap kültürümüzde çok fazla var. Nasıl bazı yemeklerin mevsimi olursa kebapların da mevsimi oluyor. Örneğin; patlıcan kebabı yaz aylarında yapılır. Sonbahar ve kış aylarında da soğan kebabını tüketiyoruz. Doğal antibiyotik olan soğan kebabımız Gaziantep’te yapılan kebaplardan birisidir. Bu kebap bizim için çok önemli çünkü içerisinde bulundurduğu bizim doğal antibiyotik dediğimiz soğanıyla, baharatlarıyla, kuzu etiyle, nar pekmeziyle, limonuyla adeta bir şifa deposu. Çok güzel bir kebap” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çuvalla götürülen kedileri kurtardı
YEREL HABERLER Çuvalla götürülen kedileri kurtardı
Karabağ’ın inşasında Türkiye önemli rol oynayacak
YEREL HABERLER Karabağ’ın inşasında Türkiye önemli rol oynayacak
Boğazı kesilip, bıçaklanarak öldürülen Neslihan toprağa verildi
YEREL HABERLER Boğazı kesilip, bıçaklanarak öldürülen Neslihan ...
Anaokulu öğrencilerinden kardeş mahalledeki çocuklara destek
YEREL HABERLER Anaokulu öğrencilerinden kardeş mahalledeki çocuklara ...
Uzman Dr. Özsaraç'tan KOAH uyarısı
YEREL HABERLER Uzman Dr. Özsaraç'tan KOAH uyarısı
Gaziantep’te 31 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep’te 31 kilo esrar ele geçirildi
Gaziantep’te Sezai Karakoç anısına edebiyat parkı yapılacak
YEREL HABERLER Gaziantep’te Sezai Karakoç anısına edebiyat parkı ...
Şahinbey’de kadınlar elbiselerini hem ucuza mal ediyor, hem de gelir sağlıyor
YEREL HABERLER Şahinbey’de kadınlar elbiselerini hem ucuza mal ...
9 ilde DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
YEREL HABERLER 9 ilde DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
Kentlerde söz sahibi gençler çalıştayı düzenlendi
YEREL HABERLER Kentlerde söz sahibi gençler çalıştayı düzenlendi
Gaziantep FK’dan 'Fan Token' anlaşması
YEREL HABERLER Gaziantep FK’dan 'Fan Token' anlaşması
Boşanmak isteyen eşini, çocuklarının gözü önünde öldürdü
YEREL HABERLER Boşanmak isteyen eşini, çocuklarının gözü önünde ...
Cani koca beş çocuğunun annesini beş kurşunla öldürdü Beş çocuk annesi kadın, boşanma meselesi yüzünden tartıştığı kocası tarafından çocuklarının gözü önünde öldürüldü
YEREL HABERLER Cani koca beş çocuğunun annesini beş kurşunla ...
Gaziantep'te 31 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 31 kilo esrar ele geçirildi
Başkan Fadıloğlu, mahalle temsilcileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Fadıloğlu, mahalle temsilcileriyle bir araya ...
GTO'nun yeni ihracat rotası: Şili Yıldırım: "Şili ile olan gönül bağımızı ticaret bağıyla pekiştirmeliyiz"
YEREL HABERLER GTO'nun yeni ihracat rotası: Şili Yıldırım: "Şili ile ...
Başkan Özkeçeci Nurdağı'nda
YEREL HABERLER Başkan Özkeçeci Nurdağı'nda
MHP’li Taşdoğan'dan yerelleşme projesi için destek çağrısı
YEREL HABERLER MHP’li Taşdoğan'dan yerelleşme projesi için destek ...
Üniversite öğrencilerine organ bağışı eğitimi Medical Park Gaziantep Hastanesi Organ Bağışı için Üniversite Öğrencileriyle Buluştu
YEREL HABERLER Üniversite öğrencilerine organ bağışı eğitimi Medical ...
Gaziantep'te 'sahte altın' operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 'sahte altın' operasyonu: 5 gözaltı
6 saat sonra bulunan parmak yerine dikildi
YEREL HABERLER 6 saat sonra bulunan parmak yerine dikildi
Gaziantep'te trafik kazaları mobese kameralarında
YEREL HABERLER Gaziantep'te trafik kazaları mobese kameralarında
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başkan Şahin'e ödül
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başkan Şahin'e ödül
Cumhurbaşkanı’ndan Tahmazoğlu’na ödül
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı’ndan Tahmazoğlu’na ödül

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.