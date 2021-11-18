Gaziantep'te, kaçak sigaraya 3 tutuklama



GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, polis tarafından düzenlenen operasyonda, 47 bin 860 paket kaçak sigara ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü ise tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak sigara getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler tarafından kimliği belirlenen şüphelilere ait adreslere yapılan baskında, 47 bin 860 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyulurken, ismi açıklanmayan 5 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2'si ise serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2021-11-18 11:35:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.