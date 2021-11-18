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Eşini beş kurşunla öldüren cani koca tutuklandı İlk ifadesinde, eşinin kendisine bıçak çektiğini ve o nedenle ateş ettiğini iddia etti Beş çocuk annesi kadın, boşanma meselesi yüzünden tartıştığı kocası tarafından çocuklarının gözü önünde öldürüldü

İHA

Eşini beş kurşunla öldüren cani koca tutuklandı İlk ifadesinde, eşinin kendisine bıçak çektiğini ve o nedenle ateş ettiğini iddia etti Beş çocuk annesi kadın, boşanma meselesi yüzünden tartıştığı kocası tarafından çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Gaziantep'te beş çocuk annesi kadın, boşanma davası yüzünden tartıştığı eşi tarafından çocuklarının gözü önünde beş kurşunla vurularak öldürüldü. Olay sonrası kaçan cani koca, yakalandıktan sonra emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak H tipi cezaevine gönderildi. Katil zanlısı, verdiği ilk ifadesinde ise eşinin kendisine bıçak çektiğini ve o nedenle ateş ettiğini iddia etti.
Olay, 16 Kasım 2021 Salı gecesi Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, H.M. (35) ile eşi Esra Maş (31), şiddetli geçimsizlik ve boşanma davası nedeniyle beş çocuklarının da bulunduğu araç içerisinde tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında H.M., üzerindeki tabanca ile eşi Esra Maş'a beş el ateş etti. Talihsiz kadın ağır yaralanırken, H.M. olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Esra Maş, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Oğuzeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası kaçan katil zanlısı koca, jandarma ekiplerince yakalandı
Yaşanan olayın ardından eşini canice öldürdüğü iddia edilen katil zanlısı H.M. kaçtı. Katil zanlısının kaçtığı bilgisi üzerine ilçe merkezi ile ilçe kırsalında geniş çaplı arama başlatıldı. Katil zanlısı, bölgeden uzaklaşmak isterken jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı ve gözaltına alındı.

İlk ifadesinde eşinin kendisine bıçak çektiğini iddia etti
Gözaltına alındıktan sonra emniyette ifade veren katil zanlısı koca, yaşananlardan öldürdüğü eşini sorumlu tuttu. Olay günü araç içerisinde eşiyle tartışma yaşadıklarını ve bu esnada eşinin kendisine bıçak çektiğini iddia eden katil zanlısı H.M., "Araç içerisinde tartıştık. Tartışma büyüyünce çocukları araçtan indirdik. Sonrasında eşim bana bıçak çekti. Ben de bunun üzerine araçtan indikten sonra onun olduğu tarafa geçerek bir kaç el ateş ettim. Sonrasında da bölgeden kaçarak uzaklaştım" ifadelerini kullandı.

İfadesi tamamlanan katil zanlısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi
Emniyetteki işlemleri ve ifadeleri tamamlanan katil zanlısı H.M., sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince kasten ve isteyerek adam öldürme suçundan tutuklanarak H tipi cezaevine gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı incelemenin ise sürdüğü öğrenildi.

Beş çocuk hem yetim hem öksüz kaldı
Yaşanan olayın ardından anneleri ölen, babaları ise tutuklanarak cezaevine gönderilen çiftin çocukları Z., M., E., E. ve N., hem öksüz hem de yetim kaldı. Annesiz ve babasız kalan çocuklara, kocası tarafından öldürülen Esra Maş'ın ailesinin sahip çıkacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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