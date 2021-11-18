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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antibiyotikler mantar ve virüs kökenli hastalıkları tedavi etmez

İHA

Antibiyotikler mantar ve virüs kökenli hastalıkları tedavi etmez

Medical Park Gaziantep Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Vuslat Keçik Boşnak, ntibiyotiklerin sadece bakterilerin neden olduğu hastalıklarda etkili olduğunu ve virüs, mantar gibi başka etkenlerden oluşan hastalıkları tedavi edemediğini ifade etti.
Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Boşnak, Antibiyotik Farkındalık Günü sebebiyle yaptığı açıklamada antibiyotiklerin vücuda zararlı olduğunu belirterek, antibiyotiklerin patojen bakterilerin üremesini engellemek ve öldürmek amacıyla kullanılan ilaçlar olduğunu kaydetti. Doç. Dr. Boşnak, antibiyotiklerin sadece bakterilerin neden olduğu hastalıklarda etkili olduğunu, virüs, mantar gibi başka etkenlerden oluşan hastalıkları tedavi edemediğini hatırlatarak, "Normal şartlarda vücutta yararlı bakteriler mevcut olup bu bakteriler normal bağışıklığı olan kişilerde hastalığa neden olmazlar. Dışarıdan gelen, vücuda zararlı bakteriler bağışıklık sistemini aşarak kişilerde hastalığa sebep olurlar. Antibiyotik başlanması gerekli olan hastalıklarda antibiyotik seçimi hastalığı oluşturan bakterinin yapısına, hastanın durumuna göre doktor tarafından gerektiği durumlarda testler yapılarak karar verilmesi gereken bir konudur. Antibiyotik seçimi kadar hastaya uygun olacak doza karar verilmesi de önemli bir diğer husutur. Bu doğrultuda, tedavi planına tam uyum sağlanmalı ve antibiyotiğe direnç gelişmemesi için uygun tedavi aralıklarıyla (doz alım saatlerine dikkat edilerek) kullanılmalıdırlar. Son yıllarda yeni geliştirilebilen antibiyotik sayısında önemli azalma olması, bir antibiyotiğin insanların kullanabileceği aşamaya gelebilmesi için uzun çalışmalardan geçmek zorunda olması ve bakterilerin öğrendikleri direnç kodlarını bir sonraki nesillere aktarabilme özelliklerinden dolayı uygun olmayan antibiyotik kullanımından kaçınılması gerekmektedir. Bu bağlamda, çok ilaç değil, doğru ilaç iyileştirir" diye konuştu.

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