Araştırmacılar bilgi gününde buluştu

TÜBİTAK Ufuk Avrupa Projesi Koordinatörlüğü ile Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) TARGET Teknoloji Transfer Ofisi işbirliğinde Ufuk Avrupa Genel Bilgi Günü etkinliği düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen, yürütücüsünün T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ana yararlanıcısının TÜBİTAK olduğu ve Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen “Ufuk 2020’de Türkiye FazII” Teknik Destek Projesi kapsamında özel bir otelde düzenlenen etkinlik, aynı zamanda zoom platformu üzerinden de gerçekleşti.

Programa GAÜN araştırmacıları, bölge üniversiteleri, ArGe merkezleri ile ilgili kamu kurum vekuruluşlarından çok sayıda katılım sağlandı.Genel Bilgi Günü kapsamında, çerçeve programlarında az deneyime sahip olan veya hiç deneyimi olmayan potansiyel katılımcıların yanı sıra, yeni Ufuk Avrupa Çerçeve Programı hakkında bilgi edinmek isteyen deneyimli araştırmacılar da programa katıldı.Avrupa Birliği araştırma ve yenilik programları projeleri hazırlık, süreç ve başarılı projenin özellikleri konularında bilgi sahibi oldu.

Etkinlik programında, Ufuk Avrupa Stratejik Plan ve Çalışma Programlarının önemli politika yönlerinin yanı sıra, teklif çağrıları ve yeni teklif şablonlarının içeriklerini; AB araştırma iş birliğine katılımın nasıl sağlanacağı gibi konular hakkında pratik yaklaşımlar da sunuldu.

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