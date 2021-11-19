Çetintepe Barajının yüzde 99’u tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çetintepe Barajının yüzde 99’u tamamlandı

İHA

Çetintepe Barajının yüzde 99’u tamamlandı

2013 yılında Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Fırat Nehri’nin kollarından Göksu Çayı üzerinde temeli atılarak inşaatına başlanan Gaziantep ve Adıyaman için çok önemli projelerden birisi olan Çetintepe Barajının fiziki çalışmalarının yüzde 99’unun tamamlandı.
İnşasına 2013 yılında başlanan Çetintepe Barajı’nın fiziki çalışmalarının yüzde 99’unun tamamlandığını duyuran AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, baraj hakkında teknik bilgiler vererek, ’’Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün Adıyaman’a yaptığı yatırımlarla bölgenin bereketli topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Adıyaman ilimizde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamakta olan, bu kapsamda Adıyaman ve bölge için çok büyük öneme sahip ve hasretle beklenen Adıyaman Çetintepe Barajı’nın gövde dolgusunun tamamlandı. Çetintepe Barajı’nın temelden yüksekliği 116 metre olup 460 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip. GAPAdıyamanGöksuAraban Projesinin ilk ve ana ünitesi konumundaki Çetintepe Barajı, Harmancık ve Çatboğazı Barajı ile birlikte Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş illerini kapsayan Araban Ovası, Yavuzeli Ovası, Besni Keysun ve Besni Kızılin ovalarında toplam 555 bin 130 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacaktır. Baraj ve diğer bileşenlerinin tamamlanmasıyla beraber milli ekonomiye yıllık 320 milyon TL katkı sağlanması hedefleniyor. Yüzde 99 fiziki gerçekleşme sağlanan barajın gövde dolgusu tamamlanmış olup, kret düzenleme çalışmaları devam etmektedir’’ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İmkander’den 400 yetim çocuğa kışlık giyim yardımı
YEREL HABERLER İmkander’den 400 yetim çocuğa kışlık giyim yardımı
Hırsızlar kas hastasının dünyasını başına yıktı Belediyenin hediye ettiği akülü sandalyeyi hırsızlar çaldı Sandalyesine kavuşacağı günü bekliyor
YEREL HABERLER Hırsızlar kas hastasının dünyasını başına ...
Kursa katılan kadınlar hem çeyizini hazırlıyor hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyor
YEREL HABERLER Kursa katılan kadınlar hem çeyizini hazırlıyor hem de ...
Neslihan Kaya'nın katil zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Neslihan Kaya'nın katil zanlısı tutuklandı
Neslihan Kaya´nın boğazını keserek öldüren şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Neslihan Kaya´nın boğazını keserek öldüren şüpheli ...
Canice öldürülen Neslihan Kaya'nın katil zanlısı yakalandı Yakalanan katil zanlısı T.D., "Pişmanım" dedi Katil zanlısı, tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi
YEREL HABERLER Canice öldürülen Neslihan Kaya'nın katil zanlısı ...
Araştırmacılar bilgi gününde buluştu
YEREL HABERLER Araştırmacılar bilgi gününde buluştu
Gaziantep'te “Endüstri 4.0 ve sanayide dijital dönüşüm" toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Gaziantep'te “Endüstri 4.0 ve sanayide dijital ...
Mevsim geçişinde beslenme Sanko Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Mumcu: “Bağışıklığı güçlendirmek, hastalıkları daha hafif atlatmak ve enerjimizi yüksek tutmak için beslenmemize dikkat etmeliyiz”
YEREL HABERLER Mevsim geçişinde beslenme Sanko Üniversitesi ...
Öğretmenler ayak tenisi ve masa tenisi oynadı
YEREL HABERLER Öğretmenler ayak tenisi ve masa tenisi oynadı
Milli Mücadele ruhu festivale taşındı
YEREL HABERLER Milli Mücadele ruhu festivale taşındı
NCR Hospital’dan şehitler adına açılacak su kuyularına destek Projelere destek olan NCR Hospital’a plaket takdim edildi
YEREL HABERLER NCR Hospital’dan şehitler adına açılacak su ...
Antibiyotikler mantar ve virüs kökenli hastalıkları tedavi etmez
YEREL HABERLER Antibiyotikler mantar ve virüs kökenli hastalıkları ...
Girişimcilere mentörlük desteği
YEREL HABERLER Girişimcilere mentörlük desteği
Eşini beş kurşunla öldüren cani koca tutuklandı İlk ifadesinde, eşinin kendisine bıçak çektiğini ve o nedenle ateş ettiğini iddia etti Beş çocuk annesi kadın, boşanma meselesi yüzünden tartıştığı kocası tarafından çocuklarının gözü önünde öldürüldü
YEREL HABERLER Eşini beş kurşunla öldüren cani koca tutuklandı İlk ...
Eşini, çocuklarının gözleri önünde öldüren koca tutuklandı
YEREL HABERLER Eşini, çocuklarının gözleri önünde öldüren koca ...
GSO’nun hizmet kalitesi “A Sınıf” devam ediyor
YEREL HABERLER GSO’nun hizmet kalitesi “A Sınıf” devam ediyor
Gaziantep'te, kaçak sigaraya 3 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'te, kaçak sigaraya 3 tutuklama
“Bir kadın, bir renk” karma yağlı boya resim sergisi Birbirinden farklı eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu
YEREL HABERLER “Bir kadın, bir renk” karma yağlı boya resim ...
Gaziantep'te "Tam Bana Göre" Festivali
YEREL HABERLER Gaziantep'te "Tam Bana Göre" Festivali
Gaziantep’te 47 bin 860 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep’te 47 bin 860 paket kaçak sigara ele ...
Belediye başkanları milletvekillerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Belediye başkanları milletvekillerini ziyaret etti
Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti: Soğan kebabı Doğal antibiyotik deposu soğan kebabı
YEREL HABERLER Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti: Soğan kebabı Doğal ...
Çuvalla götürülen kedileri kurtardı
YEREL HABERLER Çuvalla götürülen kedileri kurtardı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.