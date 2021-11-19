Gençlere yöresel ürünler tanıtılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gençlere yöresel ürünler tanıtılıyor

İHA

Gençlere yöresel ürünler tanıtılıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yerel Yönetimler Gençlik Festivali (Tam Bana Göre Festivali) alanında kurduğu “Zahire Evi” standı ile kentin yöresel lezzetleri ve ürünlerini gençlere tanıtıyor.
2015 yılında UNESCO tarafından gastronomi şehri ilan edilen Gaziantep, mutfağı’nın unutulmaya yüz tutmuş tatlarını yeniden tanıtmak ve üretmek amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve kadın istihdamını hedefleyen “Zahire Evi”, Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen gençlik festivalinde gençlerin ağızlarında eşsiz bir tat bırakıyor. 140 yöresel ürünün sergilendiği stantta, ziyaretçilere hem ürünlerin yapım aşaması anlatılıyor hem de tatlara bakma imkânı sunuluyor. Festival boyunca ziyaretçilerini bekleyen Zahire Evi, el yapımı ürünleri ile lezzet tutkunlarını bekliyor.
Gençler en çok salça ve Antep fıstığını merak ediyor
Gençleri ağırlayan Zahire Evi, ünü şehir sınırlarını açmış yöresel ürünleri merak edenlerin uğrak mekanı oldu. Ziyaretçiler stantta en çok acı ve tatlı salçanın yapımını merak ederken, Antep fıstığı hakkında sorular sordu. Öte yandan sumak ve haylan kabağı reçeli en çok ilgi gören ürünler arasında yer aldı. 5 yıl önce Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Gazibel A.Ş tarafından kurulan Zahire Evi, yöresel Gaziantep ürünlerinin tüm Türkiye’ye gönderilmesi amacıyla kuruldu. Ürünlerin üretimini doğallık ve saflık kalite politikası ile yapıldığı Zahire Evi’nde baharatlardan reçel çeşitlerine, kurutmalıklardan salçalara kadar 230'a yakın lezzet hazırlanıyor. Türkiye'deki müşterilerinden oldukça rağbet gören kadınların, anane usulü tariflerle hazırladığı ürünler, Almanya, Belçika gibi Avrupa ülkelerine satılıyor. Ayrıca Zahire Evi, “"zahireevi.com" internet sitesi üzerinden satış gerçekleştiriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çetintepe Barajının yüzde 99’u tamamlandı
YEREL HABERLER Çetintepe Barajının yüzde 99’u tamamlandı
İmkander’den 400 yetim çocuğa kışlık giyim yardımı
YEREL HABERLER İmkander’den 400 yetim çocuğa kışlık giyim yardımı
Hırsızlar kas hastasının dünyasını başına yıktı Belediyenin hediye ettiği akülü sandalyeyi hırsızlar çaldı Sandalyesine kavuşacağı günü bekliyor
YEREL HABERLER Hırsızlar kas hastasının dünyasını başına ...
Kursa katılan kadınlar hem çeyizini hazırlıyor hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyor
YEREL HABERLER Kursa katılan kadınlar hem çeyizini hazırlıyor hem de ...
Neslihan Kaya'nın katil zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Neslihan Kaya'nın katil zanlısı tutuklandı
Neslihan Kaya´nın boğazını keserek öldüren şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Neslihan Kaya´nın boğazını keserek öldüren şüpheli ...
Canice öldürülen Neslihan Kaya'nın katil zanlısı yakalandı Yakalanan katil zanlısı T.D., "Pişmanım" dedi Katil zanlısı, tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi
YEREL HABERLER Canice öldürülen Neslihan Kaya'nın katil zanlısı ...
Araştırmacılar bilgi gününde buluştu
YEREL HABERLER Araştırmacılar bilgi gününde buluştu
Gaziantep'te “Endüstri 4.0 ve sanayide dijital dönüşüm" toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Gaziantep'te “Endüstri 4.0 ve sanayide dijital ...
Mevsim geçişinde beslenme Sanko Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Mumcu: “Bağışıklığı güçlendirmek, hastalıkları daha hafif atlatmak ve enerjimizi yüksek tutmak için beslenmemize dikkat etmeliyiz”
YEREL HABERLER Mevsim geçişinde beslenme Sanko Üniversitesi ...
Öğretmenler ayak tenisi ve masa tenisi oynadı
YEREL HABERLER Öğretmenler ayak tenisi ve masa tenisi oynadı
Milli Mücadele ruhu festivale taşındı
YEREL HABERLER Milli Mücadele ruhu festivale taşındı
NCR Hospital’dan şehitler adına açılacak su kuyularına destek Projelere destek olan NCR Hospital’a plaket takdim edildi
YEREL HABERLER NCR Hospital’dan şehitler adına açılacak su ...
Antibiyotikler mantar ve virüs kökenli hastalıkları tedavi etmez
YEREL HABERLER Antibiyotikler mantar ve virüs kökenli hastalıkları ...
Girişimcilere mentörlük desteği
YEREL HABERLER Girişimcilere mentörlük desteği
Eşini beş kurşunla öldüren cani koca tutuklandı İlk ifadesinde, eşinin kendisine bıçak çektiğini ve o nedenle ateş ettiğini iddia etti Beş çocuk annesi kadın, boşanma meselesi yüzünden tartıştığı kocası tarafından çocuklarının gözü önünde öldürüldü
YEREL HABERLER Eşini beş kurşunla öldüren cani koca tutuklandı İlk ...
Eşini, çocuklarının gözleri önünde öldüren koca tutuklandı
YEREL HABERLER Eşini, çocuklarının gözleri önünde öldüren koca ...
GSO’nun hizmet kalitesi “A Sınıf” devam ediyor
YEREL HABERLER GSO’nun hizmet kalitesi “A Sınıf” devam ediyor
Gaziantep'te, kaçak sigaraya 3 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'te, kaçak sigaraya 3 tutuklama
“Bir kadın, bir renk” karma yağlı boya resim sergisi Birbirinden farklı eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu
YEREL HABERLER “Bir kadın, bir renk” karma yağlı boya resim ...
Gaziantep'te "Tam Bana Göre" Festivali
YEREL HABERLER Gaziantep'te "Tam Bana Göre" Festivali
Gaziantep’te 47 bin 860 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep’te 47 bin 860 paket kaçak sigara ele ...
Belediye başkanları milletvekillerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Belediye başkanları milletvekillerini ziyaret etti
Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti: Soğan kebabı Doğal antibiyotik deposu soğan kebabı
YEREL HABERLER Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti: Soğan kebabı Doğal ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.