Açıldığı 2020 yılından bu yana sağlık alanında insan odaklı hastane konseptiyle hizmet veren Liv Hospital Gaziantep’te bayrak değişimi yaşandı. Genel Müdür Dr. Murat Bilbay görevini Erol Aslan’a devretti.

Liv Hospital Gaziantep, açıldığı günden bu güne insan odaklı hastane konseptiyle sadece Gaziantep’e değil bölge ve yurtdışı halkına da hitap eden sağlıkta öncü bir kuruluş olarak faaliyetini sürdürüyor. Hastane yönetimindeki görev değişikliği için devir teslim töreni düzenlendi.

Göreve geldiklerinden beri her zaman insanlara sağlık açısından üst düzey ve multidisipliner bir sağlık hizmet verdiklerini dile getiren Dr. Murat Bilbay, “2020 yılında hizmete başladığımız günden bu güne her saniye insanlarımızın yanında olduk. Çalışkan, özverili ve işini bilen bir ekiple çalışmak benim için gurur verici olmuştur. Gaziantep’te geçirdiğim dönem boyunca sağlık alanın da en iyi hizmeti sunmak için hep birlikte çalıştık. Bu günden itibaren taşımış olduğum bu bayrağı Erol Aslan’a teslim ediyorum, kendisinin de bilgi ve tecrübesi ile daha iyi bir noktaya geleceğimize inanıyorum” dedi.

“İnsana yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır”

Liv Hospital Gaziantep’te bayrağı teslim alan Erol Aslan ise bu çatı altında olmaktan gurur duyduğunu ifade ederek, “Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde görev yaptığım süre boyunca, insana en iyi hizmeti nasıl sunarım prensibi ile çalıştım. Liv Hospital Gaziantep’te de göreve başladığım gün itibariyle aynı yaklaşım ile hizmet vermeye devam edeceğim. 5 yıldızlı otel konseptiyle sağlık alanında A Plus hizmet sunan Liv Hospital Gaziantep, farklı branş dallarının yanı sıra teknolojik alt yapısı ile hasta memnuniyetini her şeyin üstünde tutan bir hastane. Bizler de ‘İnsana yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır’ konseptiyle teslim aldığımız bu bayrağı daha iyi bir noktaya getirmek için özveriyle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

